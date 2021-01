Mini, con il restyling 2021 arriva più tecnologia Dopo la Countryman, anche il resto della gamma, la 3 porte, la 5 porte, la Cabrio, la Cooper S e l'elettrica SE si ripresentano con un design aggiornato, più tecnologia e personalizzazioni ulteriori. di Corrado Canali

Vent'anni dopo la prima Mini dell'era moderna l'iconico modello britannico del Gruppo Bmw si rilancia con un lieve restyling che porta novità mirate a farne crescere l'impatto estetico, ma non solo. Dal frontale con i classici fari tondi che sono circondati da un anello in piano black, lasciando che la cromatura rimanga unicamente sulla versione base. Un piano black che ritorna sia dentro che fuori e circonda anche la nuova mascherina che è più grande che aiuta a migliorare la presenza su strada della Mini, assieme alle prese d'aria laterali che ora sono state sistemate al posto dei fendinebbia integrati nei gruppi ottici.

L'originalità del nuovo tetto Multitone

Gruppi ottici full Led per tutte le versioni, davanti e dietro, dove il motivo luminoso della bandiera inglese, l'Union Jack, è sempre di serie. Anche dietro ci sono aggiornamenti di stile, col paraurti che è stato ridisegnato per riprendere il motivo esagonale della mascherina. La personalizzazione poi è ai massimi livelli, con inediti colori per la carrozzeria, dei nuovi cerchi con misure fino a 18 pollici e una novità di stile: si tratta del tetto Multitone. Risultato dello specifico trattamento che applica quattro diverse colorazioni, con l'obiettivo di garantire così una sorta di effetto a sfumatura fra tutte le tonalità utilizzate dal format.

Sempre a listino tutte le versioni già personalizzate

Rimangono a listino le classiche varianti Jet Black, Aspen White e Melting Silver, oltre al Chili Red della John Cooper Works. La palette di colori per la carrozzeria si arricchisce di tre nuove tonalità: Rooftop Grey, Island Blue metallizzato e Zesty Yellow, quest'ultimo per ora disponibile soltanto per la Cabrio. Ci sono cinque nuovi disegni per i cerchi di lega: da 17 pollici, Tentacle Spoke, Scissor Spoke precedentemente disponibili soltanto per la Mini Cabrio Sidewalk Edition e in una versione nera della variante Pedal Spoke o in alternativa da 18 pollici nel design Pulse Spoke con un look che è bicolore.

L'abitacolo aggiornato con materiali di qualità

La gamma Mini si rinnova anche nell'abitacolo, non tanto nell'impostazione quanto in piccoli, grandi dettagli. C'è ad esempio un nuovo volante, sempre rivestito in pelle quale ch sia l'allestimento, più bello da impugnare e con nuovi tasti ben inseriti nelle razze e gradevoli al tocco. Dietro al volante è stata sistemata la strumentazione digitale già vista sulla Mini a batteria con diagonale visibile da 5,5 pollici il tutto per un sufficiente numero di informazioni visualizzabili a bordo. Mentre altre indicazioni come ad esempio quelle del navigatore satellitare sono proiettate direttamente sull'head up display.

Servizi aggiuntivi di connettività per l'infotaiment

Al centro della plancia è sempre di serie il monitor da 8,8 pollici insieme col rinnovato software del sistema di infotainment, da gestire tramite comandi touch o con la rotellina sistemata sul tunnel centrale. Non è ancora prevista la compatibilità con Android Auto mentre si può effettuare il mirroring del proprio iPhone grazie ad Apple CarPlay. E' inoltre disponibile una sim 4G per i servizi di connettività che permette di controllare da remoto tramite app dei parametri dell'auto, come livello del carburante o stato di carica della batteria per l'elettrica oltre alla possibilità di scaricare dall'auto delle mappe aggiornate.