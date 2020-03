Mini: la passione resterà il nostro motore

Un pit stop per fare il pieno di passione. Mini condivide un video dove emerge chiaramente il Dna giovane e positivo del marchio. Sempre appassionati e curiosi, pronti a esplorare e sperimentare. Leggerezza e ironia le compagne di viaggio. Davanti a una sfida non ci siamo mai tirati indietro e ora, anche se dobbiamo stare fermi, la passione sarà il nostro motore. Continueremo a viaggiare con la mente curvando tra i ricordi e cambiando marcia alle prossime mete. Con i compagni di viaggi lontani ma vicini grazie ai contenuti digitali che vengono scambiati. Perché stiamo solo facendo il pieno di passione mentre aspettiamo di farla correre di nuovo.

Un messaggio forte e motivante che utilizza il linguaggio dei motori per far comprendere quanto sia importante oggi fermarsi per ripartire più forti domani.