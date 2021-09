Mini Rockingam Gt Edition, arriva la serie limitata dedicata al motorsport

1' di lettura

Mini presenta la Rockingam Gt Edition, un'edizione limitata a 50 unità per il mercato italiano che vuole celebrare l'heritage del mondo delle corse e le performance della John Cooper Works Clubman odierna. Un nome che celebra il mondo del motorsport: infatti la sigla Gt veniva utilizzata negli anni ’70 per definire le Mini sportive, mentre Rockingham richiama lo storico circuito del Regno Unito, dove diverse Mini hanno gareggiato. Per la Rockingham Gt Edition, l’escursione in pista è un’opportunità per dimostrare le qualità della tecnologia di guida e del telaio sviluppati attraverso il know-how nel campo delle corse, unendo le doti di una wagon compatta con quelle di una vera sportiva. Il motore quattro cilindri da 2,0 litri con tecnologia Mini TwinPower Turbo sviluppa una potenza massima di 306 cavalli e una coppia di 450 Nm. Il suo temperamento consente un’accelerazione 0-100 km/h in 4”9 e una velocità massima autolimitata elettronicamente a 250 km/h. La funzione di launch control del cambio Steptronic Sport a otto rapporti (di serie) mostra una maggiore efficienza interna ed una maggiore inclinazione dell’asse di sterzo. Ciò significa regimi del motore inferiori durante la guida con le marce più alte, che si traduce in minori consumi. Anche il sistema di trazione integrale All4 specifico contribuisce alla trasmissione della potenza ottimizzata per la trazione. La Rockingham Gt Edition, basata sulla John Cooper Works Clubman, dispone di un assetto ribassato di 10mm, anche con le sospensioni adattive.

