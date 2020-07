Mini, la versione scoperta in testa alle richieste degli italiani

La Mini continua a piacere soprattutto nella versione Cabriolet, forse la più stilosa della varianti del brand inglese di proprietà Bmw. Il che consente alla Mini di essere in testa sia alle vendite di giugno che in quelle del semestre 2020. A mettere in discussione la leadership della Mini ci pensa ancora una volta una Porsche 911, quella che è in versione cabriolet seconda in classifica sia a fine giugno che nel primo semestre dell'anno. Seguono le più compatte oltre che più accessibili, Smart ForTwo e Mazda MX-5, a cui sia aggiungono la sfiziosa Bmw Z4 e la più esclusiva Ferrari Portofino, più altre Porsche ancora.