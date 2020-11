Mini Vision Urbanaut: l'uso intelligente dello spazio per il palcoscenico della vita Vivere lo spazio in modo tale da arricchire l'esperienza quotidiana, questa è la v visione del marchio Mini che ribadisce e aggiorna in chiave moderna i concetti fondanti del suo Dna di Giulia Paganoni

Vivere lo spazio in modo tale da arricchire l'esperienza quotidiana, questa è la v visione del marchio Mini che ribadisce e aggiorna in chiave moderna i concetti fondanti del suo Dna

3' di lettura

L'auto considerata non più come mero mezzo di trasporto. Un veicolo diventa anche uno spazio in cui vivere e svolgere le diverse attività giornaliere.

In tal senso, Mini Vision Urbanaut pone al centro lo spazio e il suo utilizzo. Così sono stati individuati tre momenti che racchiudono una vasta gamma di scenari: Chill, Wanderlust e Vibe.



Tre momenti per vivere la realtà



Una volta a bordo di un'auto, le necessità possono essere molteplici e anche l'abitacolo deve essere in grado di supportare tali esigenze, diventando un palcoscenico dell'esperienza quotidiana. Risulta quindi necessario un design onnicomprensivo che sappia adattarsi. A ciò si aggiungono due ingredienti di tendenza in questo periodo: materiali sostenibili e un sistema di azionamento puramente elettrico.Nascono così i tre scenari Mini: in Chill, l'auto diventa una sorta di rifugio, un luogo dove rilassarsi (o lavorare in piena concentrazione) durante un viaggio o in qualsiasi momento della giornata; in Wanderlust che è l'unico momento in cui l'auto viene guidata o guida con funzioni di guida automatizzate; infine, il momento Vibe, quando viene messo il tempo e la convivialità al centro della scena.



Loading...

Dagli interni all'esterno: come nasce una Mini



Mini Vision Urbanaut è stata progettata con una visione dall'interno verso l'esterno. I designer hanno creato l'esperienza dell'abitacolo prima di sviluppare l'esterno, utilizzando planimetrie, mobili e modelli in scala di legno per fornire un'indicazione delle dimensioni. Nel corso del progetto, la realtà aumentata è stata impiegata per creare un modello digitale, che è stato poi di volta in volta ottimizzato. Alta per una Mini, ma lunga solo 4,46 m, la Vision Urbanaut offre uno spazio interno che può essere utilizzato in molti modi diversi e offre una facilità di movimento completamente nuova all'interno di un'auto. In questo modo, l'abitacolo (con i suoi quattro posti a sedere) diventa lo spazio per fare un viaggio ma anche il viaggio stesso. Infatti, una volta giunti a destinazione si può trasformare con pochi e semplici gesti, per esempio i sedili anteriori sono girevoli.



Analogico e digitale: due realtà che si completano



Le soluzioni di interfaccia utente sono sempre più intuitive e discrete consentendo di omettere i controlli convenzionali come i classici pulsanti. Questo crea un'esperienza spaziale minimalista e accogliente pur mantenendo la piena connettività. Il quadro strumenti circolare (tipico dei modelli a marchio Mini) è ora posizionato al centro dell'auto e diventa il nuovo centro d'azione che porta le informazioni nel luogo in cui le persone si incontrano.



Com'è esteticamente



Lo stile crossover della Mini Vision Urbanaut dà un nuovo significato all'approccio uso creativo dello spazio. Le superficie lisce, praticamente senza giunzioni, crea un'atmosfera moderna di base, con dettagli di alta qualità che aggiungono accenti stilistici attentamente valutati. Ampio uso è stato fatto delle superfici vetrate, per avere maggiore luminosità all'interno dell'abitacolo. Il frontale rappresenta una chiara evoluzione di due antiche icone del design del marchio britannico: i fari e la griglia del radiatore. Posizionati sotto una struttura in alluminio, i fari sono visibili solo quando sono accesi. Infine, nel tipico stile Mini, le ruote sono posizionate agli angoli esterni del corpo, cioè con sbalzi corti che completano un aspetto compatto e agile.