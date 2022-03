Minibond, nel 2021 raccolta oltre il miliardo

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’industria dei Minibond, titoli di debito (obbligazioni e cambiali finanziarie) emessi da società italiane non finanziarie, quotate o non quotate in Borsa, nel 2021 è tornata ai livelli pre Covid grazie ad una raccolta di 1 miliardo e 67 milioni di euro da 219 emissioni, in netta ripresa rispetto ai poco più di 900 milioni da 191 emissioni del 2020. Nel 2021 l'industria dei minibond ha conquistato nuove emittenti, rafforzato le posizioni, supportata dalle garanzie pubbliche potenziate a seguito ...