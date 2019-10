Minibond, garanzie e credito: 166 milioni per la finanza innovativa delle Pmi campane

2' di lettura

Minibond, garanzie e credito: 166 milioni per la finanza innovativa delle Pmi campane, oche porta in dote fondi europei e regionali per 166 milioni circa (37 dai minibond, 30 per il fondo di garanzia, 9 ai confidi e 90 per la programmazione negoziata) con l'obiettivo di attivare investimenti per circa 890 milioni. E' quello appena varato dalla Regione Campania e affidato alla controllata Sviluppo Campania.

Ad approfondire tutte le nuove opportunità per le piccole imprese del territorio il Dorso Sud allegato al Sole 24 Ore e in edicola venerdì 25 ottobre distribuito in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Tra gli strumenti messi in campo le emissioni di minibond di piccolo taglio più adatti alle esigenze delle aziende di diensiooni minori, che sono prevalenti nella regione. «Un’operazione di democratizzazione finanziaria» come spiega Mario Mustilli, presidente di Sviluppo Campania. Obiettivo rimarcato anche dall'ad di Mediocredito Centrale Bernardo Mattarella: la Banca del Mezzogiorno, controllata dal Tesoro è pronta per l'emissione di bond Campania a fine anno.



Ma il Dorso Sud andrà anche in Sicilia con un reportage per raccontare la ripresa attività delle start up nell’Etna Valley dove i numerosi progetti hi tec attivati da aziende e centri rticerche hanno attratto impegno e investimenti di Tim, Enel Stm e Huawei. Sempre in Sicilia Unicredit annuncia risorse fino a un miliardio per chi investe nelle Zes siciliane.

E poi fari puntati sulla Puglia. A Taranto dove alla guida di Arcelor Mittal è arrivata la Lady di ferro dell’acciaio Lucia Morselli chiamata alla mission del risanamento dell’Ex Ilva: sul tappeto i numerosi nodi e il confronto strettissimo con il governo.

Infine i 70 anni di Caffè Mauro storico marchio calabrese che tra i nuovi progetti in cantiere ha anche il lancio di una catena di caffetterie.