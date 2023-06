Miniconf compie 50 anni e punta sulla sostenibilità

Ascolta la versione audio dell'articolo

«È un traguardo di cui andiamo fieri, perché testimonia il fatto che siamo stati in grado di resistere alla prova del tempo e rinnovarci continuamente, facendoci contaminare dal pensiero dei bambini, che rimane sempre giovane»: Giovanni Basagni commenta così i 50 anni di Miniconf, l’azienda aretina di cui è fondatore e presidente, e che si prepara a celebrare l’evento con iniziative speciali.

Il primo è un progetto con Polimoda, a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze: «L’obiettivo è quello di reinventare, insieme agli studenti di Polimoda, le sei iconiche camicie della campagna Miniconf “6 Camicie per 6 Gemelli”, che negli anni ’80 ha visto protagonisti i gemelli Giannini», spiega Basagni, riferendosi ai bambini nati proprio nel Casentino, territorio d’origine dell’azienda, e primo caso di parto esagemellare in Europa. Il ricavato della vendita di questa capsule in edizione limitata andrà interamente al Meyer. Il secondo progetto celebrativo è legato proprio al Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna: «Vogliamo contribuire ad avvicinare i bambini al Parco, fargli amare la natura fin da piccoli, per rispettarla da adulti», nota Basagni.

La sostenibilità è un tema cruciale per Miniconf, che ha in portafoglio quattro marchi di proprietà (Sarabanda, Minibanda, iDo e Dodipetto) e due licenze (Superga Kidswear e Ducati) e che ha chiuso il 2022 con ricavi per 70 milioni. Già membro della Better Cotton Initiative (la più importante organizzazione mondiale per la promozione del cotone sostenibile), ha di recente avviato un programma pluriennale di auditing della supply chain con la società Bureau Veritas: «La durabilità dei nostri capi è centrale nella nostra politica di sostenibilità - sottolinea Basagni - , perché limita sprechi e inquinamento. Per questo abbiamo previsto un’attività di monitoraggio: all’analisi di laboratorio esterna e ai test interni, si è affiancata una ricerca qualitativa sul campo, che ha coinvolto un gruppo di bambini fra i 3 e i 12 anni. Indosseranno i nostri capi per circa 3 mesi, successivamente sarà chiesta ai genitori una valutazione sulla qualità e durabilità dei prodotti». A breve Miniconf inaugurerà anche un nuovo impianto fotovoltaico nella sua sede, che fornirà ogni anno circa il 40% del fabbisogno di energia elettrica.