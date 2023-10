Miniconf festeggia i 50 anni: la sfida è crescere all’estero

Tra le leve di sviluppo che ora Miniconf punta ad azionare ci sono il retail e l’export, che pesa circa il 15%. «Se togliamo Ovs, Benetton e i marchi del lusso che producono anche linee da bambino – spiega Basagni – gli altri competitor hanno in media il 19-20% di export: raggiungere questo livello sarebbe il primo step importante, e si può fare guardando all’Europa, in particolare a quella dell’Est e ai Paesi mediterranei». Contenuto è invece l’interesse sull’ecommerce, anche per non fare concorrenza ai 1.500 clienti multimarca in Italia: oggi le vendite online valgono l’1% e puntano al massimo al 2,5-3%. Il 2023 si chiuderà sugli stessi livelli di fatturato dell’anno precedente, ma a preoccupare ora è la minor attenzione all’abbigliamento junior registrata negli ultimi mesi da parte dei consumatori.

Il passaggio generazionale in Miniconf è cominciato da tempo: Giovanni Basagni, 76 anni, Cavaliere del lavoro, è ancora presidente e amministratore delegato ma l’azienda – che è un vero motore economico e sociale del Casentino - oggi è divisa in due direzioni generali: quella amministrazione, finanza, risorse umane e Ict è guidata dal figlio di Giovanni, Leonardo, 42 anni; la direzione business è affidata a un manager esterno, Marco Perin.

«La sfida è trasferire la conoscenza e il modello aziendale – spiega il presidente – in modo che non si abbia discontinuità e che siano trasmessi i nostri valori, come la sostenibilità e la trasparenza, che poi sono i valori del territorio e di chi lavora qui: 300 persone (altre 80 sono impiegate nei negozi e outlet), di cui 190 a tempo indeterminato e 110 stagionali, per l’80% donne. Sono persone che al 95% abitano in questa zona».

Proprio con loro, compresi pensionati e collaboratori (in tutto 500 persone), l’azienda ha celebrato i 50 anni con una festa. L’anniversario ha prodotto anche altri progetti: una collezione di camicie in edizione limitata, ispirata a quelle prodotte da Miniconf negli anni Ottanta per i sei gemelli Giannini e rivisitate dagli studenti del Polimoda di Firenze, i cui proventi sono andati alla Fondazione Meyer; una mostra fotografica sui bambini esposta all’interno dell’azienda, in collaborazione col Centro italiano della Fotografia d’autore di Bibbiena; iniziative per avvicinare i più piccoli al Parco nazionale delle Foreste casentinesi, insegnando loro a prendersi cura delle piante e del territorio.

L’azienda come presidio e sostegno per il territorio, del resto, è quella che Basagni aveva in testa 50 anni fa, e che oggi può dire di aver realizzato.