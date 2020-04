Miniera di bellezza, omaggio all’Italia con un fotoreportage d'autore Carlos Solito, 40enne, scrittore, fotografo, regista, camminatore per indole com migliaia di chilometri percorsi, ha scelto 10 luoghi del cuore da riscoprire dopo il lockdown di Luisanna Benfatto

“Uno di questi ulivi si chiama Orazio, mi ha fatto compagnia quando ero piccolo. In questo paesaggio sono cresciuto, tra ulivi e grotte, e loro erano i miei compagni di giochi”.

Grottaglie - Ta: Gli ulivi secolari di Masseria Lella nei pressi del santuario della Madonna di Mutata

L’ulivo è uno dei protagonisti di un omaggio fotografico al nostro Belpaese di Carlos Solito, 40enne, scrittore, fotografo, regista, nato a Grottaglie, camminatore per indole com migliaia di chilometri percorsi, speleologo per passione. Confinato nel suo buen retiro sui Monti Picentini, il reporter i cui lavori sono stati spesso ispirati e sulle orme di animali (la transumanza in Irpinia), scrittori (Jules Verne in Islanda, Lawrence d'Arabia in Giordania) e santi (Padre Pio a Pietralcina), Solito ha scelto 10 immagini che rappresentano i luoghi del cuore da riscoprire alla fine di questo lungo lockdown.

“Mettendo in conto camminate, silenzio e pace: insomma una vera e propria full immersion con i tempi della Terra, quelli lenti” ci spiega.

Una terra, mai come ora, madre e matrigna, che il 22 aprile verrà ricordata nella 50 edizione della Giornata Mondiale della Terra con maratone, documentari, film e programmi online e in tv.

In questo racconto-mappa gli angoli italici da ripercorrere quando riprenderemo a respirare e a camminare fuori dai confini della nostra casa-prigione. E se potremo spingerci oltre, il consiglio del fotografo, è sempre e solo uno: camminare tra la natura in Corsica, Islanda, Grecia, Andalusia, Croazia. Il miglior modo per sconfiggere la cattività da coronavirus è però secondo Solito: “il cammino di Santiago per contare i tanti passi mancati e onorare il nostro essere bipedi che abbiamo dimenticato incollati a uno schermo”.

Alto Adige - Dolomiti: il Gruppo Sella

L'Alto Adige è il trionfo delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Tra le valli Gardena e Badia, emerge il Gruppo Sella. Tra i massicci montuosi più spettacolari dell'intero arco alpino, si trova su un vasto altipiano dominato dal rugginoso Piz Boè che, alto 3.152 metri, si raggiunge con un'escursione panoramica partendo dal Passo Pordoi.