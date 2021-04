Minipimer & Co, ecco come scegliere il frullatore a immersione

Da preferire la versione in acciaio per tutte le parti a contatto con il cibo. Infine evitate accuratamente prodotti comprati online di brand sconosciuti. Dalla Cina tramite le piattaforme online non italiane arrivano milioni di pessimi frullini di plastica che si decompone e rilascia odori e microparticelle, o contraffatti che mescolano irregolarmente e surriscaldano il cibo.

Multiquick di Braun

Il primo, il Minipimer

È stato subito apprezzato perché lavora senza creare schizzi di cibo solido o liquido e ora ha aggiunto caratteristiche eccezionali brevettate, studiate apposta per la collezione Minipimer in edizione limitata, per i 100 anni di Braun. È possibile variare la velocità senza fermare il funzionamento; un drenaggio brevettato mantiene omogeneo l'impasto.Per gli ingredienti molto duri le lame oscillano in verticale, si alzano e si abbassano per dare un risultato sempre uguale, con qualsiasi tipo di alimento.

Per lavori professionali?

Se occorre un apparecchio professionale per montare uova o panna con risultati da chef o per sminuzzare senza scaldare è bene scegliere versioni a velocità variabile come per esempio quelle di Arendo, che è molto potente e preciso, interamente di acciaio per evitare qualsiasi contaminazione. Oppure uno speciale frullatore da montare a bordo tavolo, come nelle cucine dei ristoranti, della Kitchen Aid, che lascia completamente libere le mani ed è realmente uno strumento per aspiranti chef.

Cusinart cordless

Cuisinart, nome storico di proprietà del gruppo americano Conair, è noto in tutto il mondo per i suoi blender, ed ha presentato una collezione di apparecchi Cordless. Il modello Rhb, che può lavorare sino a un'ora e mezza ha una spia che indica quando occorre effettuare la ricarica che, tra l'altro, richiede solo una presa Usb. Il che significa che possiamo portarci al lavoro o in viaggio il frullatore per preparare frullati freschissimi, semplicemente collegandolo al pc o a qualsiasi presa Usb. Costa circa 100 euro.

Le collezioni Made in Italy

Per chi desidera avere piccoli elettrodomestici coordinati e sempre belli, il made in Italy di Alessi è una sicurezza: Michele De Lucchi ha disegnato la collezione Plissè in acciaio, di diversi colori, di grande eleganza per il suo classico e sofisticato design, che comprende oltre all'hand blender, il frullatore su bicchiere, il tostapane, lo spremiagrumi e il bollitore. cL'hand blender ha una potenza notevole, 500 Watt, ed è dotato di bicchiere graduato, frusta e mini-tritaspezie davvero prezioso.