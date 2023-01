Ministeri, la spending review non funziona: bocciatura Mef nella relazione legata al Pnrr

Nella sua ricca analisi, il documento disegna i connotati di una spending review che, per come è stata condotta, non può certo essere invocata come leva per il risanamento del bilancio pubblico. L’obiettivo di risparmio è stato formalmente raggiunto con sole cinque eccezioni, che riguardano tre target puntuali del ministero della Salute e due di quello della Giustizia. Ma il punto non è quello.

«L’efficacia nel conseguimento dell'obiettivo di risparmio, soprattutto quando considerato globalmente a livello di ministero, non è indicativa dell’efficacia delle prassi rispetto all’obiettivo più ampio di revisione della spesa», sostiene la relazione del Mef. E le ragioni non sono complicate da trovare.

Non intaccato lo stock della spesa

Spesso l’esercizio di revisione della spesa è stato svolto «al margine», cioè ritoccando gli incrementi annuali senza mettere in discussione il problema vero, rappresentato dallo stock della spesa. Ma anche per arrampicarsi verso obiettivi così ridotti le prassi sono state inefficaci.

Il ministero della Giustizia, per esempio, ha programmato una riduzione delle spese per intercettazioni, ma non ha valutato le ricadute sui «potenziali rischi di ricorso» che poi si sono puntualmente verificati aumentando di conseguenza la spesa per la gestione dei procedimenti. Un altro dei tentativi di risparmio messi in campo da Via Arenula ha puntato alla produzione in house dell’abbigliamento per i detenuti: con il risultato che l’abbigliamento non è arrivato nei tempi previsti.

Al ministero della Salute si è invece spesso scelto di definanziare integralmente per un solo anno una serie di interventi, ma solo per il fatto che la stessa dotazione iniziale era insufficiente per realizzarli. Meglio azzerarla, quindi: con la conseguenza inevitabile però di doverla riportare ai livelli necessari per l’anno successivo, senza quindi alcun risparmio strutturale ma anzi spesso con un aumento progressivo delle uscite.