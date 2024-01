Ministero della Cultura, Donato Luciano nuovo capo dell’ufficio legislativo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il magistrato Donato Luciano è il nuovo capo dell’ufficio legislativo del ministero della Cultura. La nomina, con decreto firmato dal ministro Gennaro Sangiuliano, decorre dall’8 gennaio.

Già vicecapo di gabinetto vicario del ministero

Consigliere della Corte dei conti con funzioni di vice procuratore generale, Luciano ricopriva già il ruolo di vicecapo di gabinetto vicario del ministero. Nato a Potenza nel 1972, laureato in Giurisprudenza con 110 e lode all’università “La Sapienza” e abilitato all’esercizio della professione di avvocato, alla Corte dei conti ha percorso i vari gradi della carriera, sia nell’area del controllo che in quella giurisdizionale, ricoprendo anche l’incarico di magistrato addetto alla presidenza della Corte. È anche giudice della Corte di giustizia tributaria di appello del Lazio, presidente del Comitato di sorveglianza di grandi imprese in amministrazione straordinaria, presidente del Collegio dei revisori dei conti di università e componente della cabina di regia per il Codice dei contratti pubblici.

Grande ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica

In ambito governativo, prima del ministero della Cultura, ha svolto le funzioni di vice capo di gabinetto vicario del ministero della Transizione ecologica e consigliere giuridico del ministro; vice capo del dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi della presidenza del Consiglio dei ministri; capo di gabinetto vicario del ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e consigliere giuridico del ministro. Donato Luciano è componente della Giunta esecutiva e del Consiglio direttivo nazionale dell’Associazione magistrati della Corte dei conti dal 2012. È, inoltre, docente in master universitari e relatore in convegni in materia amministrativo-contabile, societaria e fiscale. Nel 2021 il presidente della Repubblica gli ha conferito l’onorificenza di Grande ufficiale dell’ordine al merito della Repubblica.