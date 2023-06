Ministero e Bocelli rinnovano il protocollo per progetti in campo educativo

Ascolta la versione audio dell'articolo

È stato firmato l’8 giugno il rinnovo del Protocollo d'intesa tra ministero dell'Istruzione e del Merito e Andrea Bocelli Foundation (Abf) per la promozione di progetti in campo educativo, con l'obiettivo di garantire il diritto al benessere, all'educazione e all'istruzione di bambine, bambini e adolescenti. Il mministro Giuseppe Valditara insieme con il maestro Andrea Bocelli e ai vertici della Fondazione hanno sottoscritto l'accordo, che promuove una collaborazione finalizzata alla diffusione di programmi educativi innovativi sviluppati da Abf che vertono sull'orientamento vocazionale e sull'innovazione metodologica e didattica attraverso i linguaggi della musica, dell'arte e delle nuove tecnologie nelle scuole e nelle Scuole in Ospedale.

Gruppo di lavoro

Per garantire l'attivazione e il monitoraggio delle iniziative e delle azioni previste nel Protocollo, è costituito il Gruppo di lavoro coordinato dal Mim e composto da rappresentanti di ciascuna delle parti. L'incontro è stato l'occasione per aggiornare il ministro anche sullo stato delle iniziative della Fondazione e sui risultati già ottenuti nelle fasi iniziali dei progetti pilota avviati per la maggior parte nelle Marche, regione in cui Abf è intervenuta nel post sisma 2016 ricostruendo 3 scuole in 150 giorni. «Attuare progetti educativi che stimolino i talenti di ciascun ragazzo è un'azione dal grande valore pedagogico. L'impegno della Abf per garantire il benessere di tanti bambini e adolescenti è encomiabile e incarna alla perfezione il concetto di “merito” su cui insisto fin dal primo giorno del mio insediamento al Mim. Il merito, infatti, non è un principio aristocratico o elitario ma la capacità di valorizzare le qualità di ogni studente, indipendentemente dal ceto sociale della famiglia o dalle sue fragilità. Assieme all'ABF, il Ministero accompagna i ragazzi nel loro percorso di crescita, utilizzando il linguaggio universale dell'arte e della musica per mettere in luce le loro abilità. Ad aiutarci in questo progetto ambizioso è l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, per una didattica all'avanguardia e inclusiva», ha dichiarato Valditara.

Il Protocollo

Insieme, Mim e Abf si impegnano a operare soprattutto con specifico riferimento a coloro che si trovano in contesti sociali, economici e culturali poco favorevoli. Inoltre, l'intento del Protocollo è elaborare modelli di approcci di intervento e collaborazione tra enti del terzo settore e pubbliche amministrazioni per realizzare progetti in ambito educativo e di promozione sociale, anche attraverso l'acquisizione delle esperienze maturate dalla Abf. «Festeggio il rinnovo di una proficua collaborazione che ribadisce come sia non solo possibile ma prezioso e fecondo, quel circolo virtuoso che s'innesca quando si uniscono le forze tra pubblico e privato – ha affermato Bocelli –. Insieme, si può fare sempre molto di più. Di fronte alla sfida di offrire con continuità un'educazione accessibile, efficace e di qualità, per formare i cittadini di domani, la fondazione che porta il mio nome è lieta e onorata di rinsaldare una cooperazione con il partner amministrativo istituzionale, nell'ottica della comune determinazione a costruire progetti concreti, donando a persone e comunità un'eredità di valore».

L’Abf

L'Andrea Bocelli Foundation, ente filantropico la cui missione è “Empowering people and communities”, crea e promuove progetti che hanno come focus la valorizzazione e l'espressione del pieno potenziale delle persone e delle comunità nelle quali la Fondazione sceglie di lavorare. Abf ha scelto l'educazione come chiave per favorire la costruzione di percorsi che portino a scrivere insieme storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment dove le condizioni di povertà, malattia e complesse situazioni sociali o catastrofi naturali invalidano o riducono la qualità della vita. La Fondazione crede fortemente che aver cura di un individuo sia aver cura della sua educazione con l'utilizzo di approcci e strumenti innovativi che riconoscono in arte, musica e digitale preziose risorse. Inoltre, la Andrea Bocelli Foundation lavora per ripristinare condizioni di vita dignitose attraverso interventi che vanno dall'accesso a cure mediche, a servizi di recovery per emergenze umanitarie, a beni di prima necessità, come l'acqua potabile.

