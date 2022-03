Ministero Innovazione, Colao: impegnati 9,8 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

«Complessivamente sono responsabile di circa 20 miliardi, di questi un po’ meno di 5 sono sostanzialmente per lo spazio e quindi più di 15 sono per la parte cuore del digitale. Di questa somma, finora abbiamo già impegnato circa la metà, ovvero circa 9,8 miliardi». Lo ha detto il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, in audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera nell’ambito dell’esame della Relazione sullo stato di attuazione del Pnrr, riferita all’anno 2021.

Su identità digitale già raggiunto 40% target

«Sull’identità digitale e sul sistema delle deleghe – ha sottolineato Colao – abbiamo raggiunto risultati importanti, che ci confortano in ottica di raggiungimento dei target europei. Siamo già al 43% rispetto al target del 70% di cittadini con identità digitali entro il 2026».

Loading...

I tempi per la gara Italia 5G

Il ministro ha poi chiarito che «la gara Italia 5G verrà lanciata alla fine di questa settimana, con l'obiettivo di sostenere e stimolare lo sviluppo di infrastrutture per i servizi wireless. Anche questo bando prevederà sostanziosi incentivi per finanziare il rilegamento in fibra di siti e l'investimento per densificare aree che, al 2026, non sarebbero altrimenti coperte».