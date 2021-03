Ministero della Salute, via libera al vaccino Astrazeneca per gli over 65. Tria consulente economico sui vaccini Restano esclusi però i soggetti «estremamente vulnerabili» per particolari patologie di Nicoletta Cottone

Restano esclusi però i soggetti «estremamente vulnerabili» per particolari patologie

Semaforo verde del ministero della Salute all’utilizzo del vaccino anti-Covid di AstraZeneca anche nei soggetti over 65 anni di età. Restano esclusi però i soggetti «estremamente vulnerabili» per particolari patologie. Lo prevede la circolare “Utilizzo del vaccino Covid-19 Vaccine AstraZeneca nei soggetti di età superiore ai 65 anni”, firmata dal direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, in un'intervista a un gruppo di media europei, fra cui Ansa, ha detto chr «AstraZeneca sta distribuendo meno del 10%» delle dosi di vaccino in Ue rispetto a quanto pattuito per il primo trimestre. Secondo il contratto, «AstraZeneca doveva iniziare a produrre prima di avere l'autorizzazione al mercato» e preparare le scorte «per distribuire le dosi una volta avuto il via libera. Ha funzionato con Biontech-Pfizer e Moderna, non ha funzionato con AstraZeneca. Vogliamo sapere cosa è successo». Se un’azienda non onora i propri impegni, «non possiamo permettere che esporti». Ora, ha detto, «ci aspettiamo che AstraZeneca accresca i suoi sforzi per distribuire di più e mettersi in pari. Questo sarà il riferimento sulla possibilità» per l'azienda «di esportare anche da altri Stati membri». La mancata autorizzazione dell'Italia «non è una tantum, dipende dall'azienda» ricreare «la fiducia onorando il contratto. Se lo farà, certamente le porte dell'export saranno aperte».

Tria consulente

Il tema dell’accelerazione della campagna vaccinale è strettamente connesso a quello della produzione dei sieri direttamente sul territorio nazionale, una soluzione che nel medio lungo termine potrebbe mettere l’Italia al riparo nel caso in cui le principali aziende farmaceutiche decidessero di tagliare le forniture previste. Il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha firmato un decreto che nomina, senza oneri per lo Stato, Giovanni Tria, già ministro dell'economia, consulente economico sul dossier vaccini per la parte che riguarda la produzione industriale nazionale e i rapporti con l'Ue. Il ministro ha anche firmato un decreto ministeriale per liberare immediatamente 200 milioni per interventi di ricerca e riconversione industriale per la produzione degli vaccini. Fondi che si affiancano alle ulteriori risorse previste nel decreto sostegni per la creazione del “Polo per la vaccinologia e farmaci biologici”.

Adatto anche agli over 65

«Entro l'estate tutti gli italiani che vorranno devono poter avere la dose del vaccino», ha chiarito il ministro della Salute Roberto Speranza. In quest’ottica rientra il via libera all’utilizzazione di AstraZeneca nei soggetti over 65 anni di età. La circolare del ministero spiega che il via libera arriva dopo il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità. «Ulteriori evidenze scientifiche resesi disponibili - si legge nel testo della circolare - non solo confermano il profilo di sicurezza favorevole relativo al vaccino in oggetto, ma indicano che, anche nei soggetti di età superiore ai 65anni, la somministrazione del vaccino di AstraZeneca è in grado d'indurre significativa protezione sia dallo sviluppo di patologia indotta da Sars-Cov-2, sia dalle forme gravi o addirittura fatali di Covid-19».