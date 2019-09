Sviluppo economico / Stefano Patuanelli

Nato a Milano, classe 1983, è stato sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega agli affari regionali e autonomie del Governo Conte. Diplomato perito elettronico e delle telecomunicazioni, si è laureato in economia e management per l'impresa all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, lavorando in uno studio commercialista di cui diventa socio. Consigliere regionale M5s in Lombardia nel 2013, è stato eletto deputato alla Camera alle politiche del 2018. È stato tra i più attivi nella gestione delle trattative con il Pd per la formazione del nuovo governo giallorosso. Lo ha fatto sottolineando che «scongiurare l'innalzamento dell'Iva è prioritario» così come «ridurre il cuneo fiscale». E che «il M5s è determinato a realizzare le infrastrutture di cui questo paese ha bisogno senza inchinarsi al concetto astratto della grande opera» in quanto «la manutenzione e il potenziamento delle infrastrutture già esistenti, ad esempio, credo siano la prima grande opera di cui necessita l'Italia».