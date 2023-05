Ministra contestata al Salone del Libro: scontro politico tra Meloni e Schlein

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Le contestazioni alla ministra Eugenia Roccella al Salone del Libro diventano terreno di scontro fra la premier Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein. La titolare del dicastero della Famiglia viene contestata a Torino dalle femministe di “Non una di meno” e da “Extiction Rebellion” al grido di «sul mio corpo decido io» e «fuori lo Stato dalle mie mutande», in riferimento al diritto all’aborto.

Una contestazione «legittima» secondo il direttore della manifestazione Nicola Lagioia, che ha invitato al dialogo ma che a sua volta è stato criticato dalla deputata di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli: «Faremo il rullo dei tamburi quando se ne andrà».

Loading...

Alcuni manifestanti protestano contro il ministro della famiglia Eugenia Maria Roccella al salone internazionale del libro di Torino, 20 maggio 2023 ANSA/TINO ROMANO

Fatti che per la presidente del Consiglio sono «inaccettabili e fuori da ogni logica democratica. Come al solito chi pretende di darci lezioni di democrazia non ne conosce le regole basilari», ha messo nero su bianco in serata. Poco dopo le parole della segretaria dem Schlein che aveva difeso Lagioia: «È surreale che lo attacchino, hanno un evidente problema con il dissenso».

Dalla fiera della fertilità di Milano al Salone del Libro di Torino i temi del corpo delle donne, dell’aborto, dell’utero in affitto e della famiglia provocano proteste e polemiche politiche. A mobilitarsi questa mattina nel capoluogo lombardo sotto la pioggia, a pochi metri da dove si svolge l’evento, sono stati Lega e Fratelli d’Italia ma anche le associazioni di femministe e quelle in difesa della famiglia, tutti contrari alla fiera che, secondo loro, pubblicizzerebbe, anche se non in maniera diretta, l’utero in affitto che in Italia è vietato.

Polemica sui diritti al Salone del Libro di Torino Photogallery23 foto Visualizza

Al Salone del Libro di Torino la ministra alla Famiglia Eugenia Roccella è stata duramente contestata in riferimento al diritto all’aborto. Appena ha iniziato a parlare del suo libro “Una famiglia radicale” gli attivisti hanno dato il via alle proteste fino a quando Roccella ha chiesto un confronto pubblico, invitando chi protestava a spiegare le proprie ragioni. Una portavoce è quindi salita sul palco per leggere un comunicato. «Lottate contro l’utero in affitto insieme a noi - ha replicato la ministra rivolta ai ragazzi - contro la mercificazione del corpo delle donne, lottate contro un mercato razzista dove i figli delle donne nere costano meno di quelle bianche».