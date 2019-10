Migranti, nessun voto su accordo di Malta. Emergenza sulla rotta balcanica L’accordo della Valletta tra i sei Paesi “volenterosi” ossia Italia, Malta, Francia, Germania Grecia e Spagna oltre alla Finlandia (che ha la presidenza di turno) verrà presentato ma senza che si arrivi a un voto degli altri ministri durante il pranzo di lavoro di oggi nella consapevolezza che i Paesi di Visegrad (Polonia, Ungheria, Slovacchia e Cechia) faranno fronte comune di Gerardo Pelosi

Accordo a Malta sui migranti, Lamorgese: un primo passo concreto

4' di lettura

«Non si può presentare un accordo sostanzialmente politico come quello del 23 settembre a Malta come premessa per una modifica alle attuali norme europee che regolano l’immigrazione». Non ha dubbi sul fatto che a Lussemburgo i ministri dell’Interno dei 28 non riusciranno a trovare alcun accordo sulla redistribuzione dei migranti Guido Bolaffi, già capo del Dipartimento del Welfare e “padre” di molte leggi italiane in materia migratoria, dalla Turco-Napolitano alla Bossi-Fini.

Bolaffi, che alla stampa estera presenta insieme all'ex ministro Marco Minniti il suo ultimo libro “Immigrazione, cause, problemi, soluzioni” scritto insieme a Giuseppe Terranova, arriva alla conclusione che «la redistribuzione vera dei migranti in Europa la produce il mercato del lavoro ma non certo un accordo tra Stati membri e non ha senso parlare di sanzioni contro chi si rifiuta ad accogliere quote di migranti per un tema che resta fuori dai Trattati ed è sempre soggetto al voto all’unanimità». Quindi dire che la strada che si troveranno oggi di fronte i ministri dell’Interno (per l'Italia Luciana Lamorgese) è tutta in salita è un eufemismo.

No di Visegrad. Sì di Irlanda, Portogallo e Lussemburgo

L'accordo della Valletta tra i sei Paesi “volenterosi” ossia Italia, Malta, Francia, Germania Grecia e Spagna oltre alla Finlandia (che ha la presidenza di turno) verrà presentato ma senza che si arrivi a un voto degli altri ministri durante il pranzo di lavoro di martedì nella consapevolezza che i Paesi di Visegrad (Polonia, Ungheria, Slovacchia e Cechia) faranno fronte comune ma anche nella speranza che altri possano accettare il principio di solidarietà condivisa come quei Paesi che hanno già mostrato segni di disponibilità sulla materia come Irlanda, Portogallo e Lussemburgo.

Il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer prima del Consiglio Giustizia e Affari interni ha ricordato che la Germania nel corso del 2019 ha accolto un numero molto basso di migranti ma che occorre fare di più tutti insieme. Il ministro svedese ha però tenuto a precisare che il suo Paese ha già fatto troppo e ha difficoltà a recepire i principi dell'accordo di Malta per un meccanismo di ripartizione sistematica dei migranti. Un invito a fare di più tutti insieme viene dalla Commissione Ue. Il commissario uscente all'immigrazione Dimitris Avramopoulos ritiene che l'iniziativa di Francia, Germania, Italia e Malta debba essere un punto di partenza ma «credo che tutti gli Stati prenderanno parte a questo sforzo. Non possiamo andare avanti così, con quanto accade nel Mediterraneo, non possiamo continuare con soluzioni ad hoc. Oggi è il giorno in cui gli Stati hanno l'occasione di mostrare più responsabilità e solidarietà».