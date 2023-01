Germania: Nato non sia parte in guerra Ucraina. Stoltenberg: fiducioso su invio tank

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'invio all'Ucraina di mezzi militari più potenti e moderni – e non più solo difensivi – è urgente, perché la Russia sta preparando una nuova offensiva: il norvegese Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, lo ha detto martedì mattina a Berlino, a fianco del nuovo ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius.

E se in queste ore l'attenzione è concentrata sui Leopard 2, i carri armati di produzione tedesca che potrebbero permettere a Kiev di dare una svolta alla guerra, Stoltenberg e Pistorius lasciano capire che si sta lavorando per arrivare a questa decisione storica, ma non certo semplice per il Governo tedesco. Impegnato, con gli alleati, nella missione quasi impossibile di sostenere l'esercito ucraino senza trascinare la Nato in un confronto diretto con Mosca.

Stoltenberg: sui Leopard soluzione a breve

Una missione in cui non ci si può permettere di mostrarsi disuniti. Per questo Stoltenberg ha comunque sottolineato il contributo della Germania, che sostenendo militarmente con diversi tipi di armamenti l’Ucraina – un Paese in guerra – ha stravolto la storia del proprio dopoguerra.

Il tempo però stringe: e la Polonia, determinata a riesportare i Leopard in dotazione, ha presentato richiesta ufficiale di autorizzazione a Berlino. Stoltenberg, che in un'intervista alla tv tedesca di Welt ha lasciato capire di comprendere le ragioni della cautela del cancelliere Olaf Scholz, è convinto che una soluzione si troverà in tempi brevi: «Ne abbiamo parlato oggi – ha detto al termine dell'incontro con Pistorius -. Le consultazioni tra alleati proseguono».

I distinguo sul ruolo della Nato

La Nato non deve diventare parte belligerante, ha ripetuto Pistorius: che in ogni caso nei giorni scorsi ha incaricato il proprio ministero di preparare un inventario dei carri armati a disposizione, autorizzando i Paesi che li hanno in dotazione – 12 in Europa oltre alla stessa Germania – di avviare l'addestramento dei militari ucraini. Anche i produttori dei tanks, il gruppo Rheinmetall, appaiono ora più possibilisti rispetto alle scorse settimane: martedì un portavoce ha detto che, dietro richiesta, la compagnia potrebbe consegnare all'Ucraina 139 carri armati da combattimento: 29 Leopard 2°4 entro aprile/maggio, e altri 22 dello stesso modello entro fine anno o inizio 2024.