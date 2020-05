Minneapolis, continuano i disordini dopo la morte di George Floyd. Schierata Guardia nazionale La protesta si estende anche a New York e Denver. Floyd, afroamericano, è morto il 25 maggio dopo essere stato fermato dalla polizia. Un video mostra un agente che gli preme con il ginocchio sul collo

Ucciso dalla polizia, esplode la rabbia a Minneapolis

Terza notte di disordini a Minneapolis, Minnesota, dopo la morte di George Floyd, afroamericano fermato dagli agenti di polizia per un controllo la sera del 25 maggio, arrestato e morto poco dopo. Nel video girato con il cellulare da un cittadino che era presente si vede un poliziotto (bianco) che preme con il ginocchio sul collo di Floyd immobilizzato a terra fino, sembra, a soffocarlo. Sulla vicenda è stata aperta un’indagine da parte dell’Fbi, insieme agli investigatori locali, e gli agenti coinvolti nell’arresto sono stati licenziati, ha fatto sapere il sindaco di Minneapolis Jacob Frey. Al momento, hanno fatto sapere le autorità, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Terza notte di disordini a Minneapolis

Nella città tuttavia non si placano le proteste. Dopo il caos della scorsa notte a Minneapolis sono stati schierati 500 uomini della Guardia Nazionale per contrastare le proteste. Proteste degenerate per la terza notte consecutiva in violenze, vandalismi e saccheggi. Nel corso dell’ultima notte un incendio è divampato all'esterno del commissariato degli ex poliziotti coinvolti nella morte di Floyd e l'edificio, assediato dai manifestanti, è stato abbandonato. Un corteo ha marciato verso il centro della città chiedendo giustizia e scandendo slogan contro la polizia e Donald Trump. Non distante dal luogo in cui Floyd è stato soffocato, un gruppo di facinorosi ha tentato di assaltare un mall ma è stato respinto dai gas lacrimogeni della polizia.

Arresti a New York

Minneapolis non è l’unico teatro delle proteste. Almeno 30 persone sono state arrestate a New York dove in centinaia sono scese in strada a Manhattan per protestare per la morte di Floyd ed esprimere la propria rabbia contro la violenza della polizia nei confronti degli afroamericani. Ci sono stati momenti di tensione attorno a City Hall, la sede del municipio, dove c'è stato un lancio di bottiglie e di altri oggetti verso gli agenti. Un manifestante è stato arrestato per possesso di armi, altri per aver gettato in strada i secchi dell'immondizia e aver bloccato la circolazione.

Spari a Denver

A Denver, in Colorado, è scattato il lockdown dello State Capitol, l'assemblea statale, dopo che alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati mentre era in corso una manifestazione per protestare contro la morte di Floyd. La situazione è tesa e molti dimostranti hanno bloccato alcune arterie stradali della città.