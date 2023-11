Minori più protetti sul cellulare, ecco come funzionano le sim con “parental control” automatico

Violenza: siti che presentano o promuovono violenza o lesioni personali, incluse lesioni autoinflitte, il suicidio, o che mostrano scene di violenza gratuita, insistita o efferata.

Odio e discriminazione: siti che promuovono o supportano l’odio o l’intolleranza verso qualsiasi individuo o gruppo.promozione di pratiche che possono danneggiare la salute: ad esempio siti che promuovono o supportano l’anoressia o la bulimia, l’uso di stupefacenti, di alcol o di tabacco.

Anonymizer: siti che forniscono strumenti e modalità per rendere l’attività online non rintracciabile.Sette: siti che promuovono o che offrono metodi, mezzi di istruzione o altre risorse per influire su eventi reali attraverso l’uso di incantesimi, maledizioni, poteri magici o esseri soprannaturali.

Sì, ma di preciso quali siti saranno bloccati?

Ancora non è chiaro. Agcom comunicherà i criteri per identificare gli specifici siti da bloccare. Nell’attesa, gli operatori possono usare blacklist create da loro o prese da terze parti affidabili, specializzate.Gestire i filtri Quelle sim si troveranno quindi con blocchi di default. Ma i genitori possono personalizzare il tutto. Sbloccare alcune categorie, ad esempio, o disattivare i filtri completamente. Gli operatori possono dare anche facoltà di attivare blocchi temporali, validi insomma solo in certi orari.Sarà possibile personalizzare in quattro modi: tramite un pin di attivazione ottenuto al momento dell’attivazione della sim; un codice riservato di attivazione (one time password) via sms o mail; lo Spid; o tramite pagina personale sul sito dell’operatore. Per i dettagli bisogna vedere cosa offre il proprio operatore dal 21 novembre.

Che fare se la sim del minore è intestata al genitore

I genitori hanno facoltà di usare questi metodi anche per attivare i filtri sulle sim ai propri figli. In alternativa possono sempre usare i classici sistemi di parental control via app o da attivare nelle impostazioni dei cellulari. Considerati però da molti esperti come complessi da gestire e facilmente aggirabili dai minori (abili nello spiare le password). Solo pochi genitori conoscono questi sistemi e ancora meno sono quelli che sanno usarli bene.Questa novità voluta da Agcom è pensata proprio per superare i limiti dei metodi classici.Perché arriva questa novitàIn teoria, questa misura dell’Agcom non avrebbe dovuto essere necessaria. Le compagnie telefoniche avrebbero dovuto offrire ai loro utenti servizi di controllo parentale completi e gratuiti già dal 2020, secondo un decreto di quell’anno. Ma così non è andata e quindi l’Autorità è stata costretta ad intervenire con linee guida di gennaio 2023, che entrano in vigore il 21 novembre.