Minsait cresce nei pagamenti elettronici e assume 300 persone

Minsait, una società di Indra, che fa consulenza sulla digital transformation e si sta posizionando nel campo dei servizi finanziari e dei mezzi di pagamento, investe sulle persone e allarga i perimetri in Italia, dove ha 3mila collaboratori, e nel mondo. In particolare, quest’anno nel nostro paese assumerà 300 persone, mentre a livello globale 12mila, per continuare i piani di crescita ed espansione.

I profili ricercati

I profili di cui la società è alla ricerca sono quelli Stem, principalmente laureati in Ingegneria Informatica, Telecomunicazioni e Matematica e di formazione professionale intermedia e avanzata, per rafforzare gli ambiti legati all’intelligenza artificiale (AI), agli advanced analytics, al metaverso, ai profili SAP o al low code. Con una forza lavoro di oltre 46.000 persone, di cui oltre 3.000 in Italia, Minsait è tra i punti di riferimento per accelerare la transizione di aziende e istituzioni italiane verso modelli digitali più avanzati e sostenibili, con progetti ad alto impatto di portata globale e una visione innovativa dei nuovi formati di business, con un focus sul mondo phygital e sul metaverso.

I progetti

L’azienda siglato accordi con Google Cloud, Amazon Web Services e Microsoft per far evolvere e trasformare le aziende attraverso progetti di migrazione al cloud pubblico, sfruttando le potenzialità dell’AI e dei Big Data, con una particolare attenzione alla cybersecurity. Inoltre si è inoltre posizionata nel campo dei servizi finanziari e dei mezzi di pagamento attraverso la sua controllata Minsait Payments, che elabora oltre 220 milioni di carte in tutto il mondo.

La centralità delle persone

«I nostri progetti trasformano realmente le imprese e permettono alle persone di crescere. In questo modo generiamo un impatto positivo e sostenibile sulla società. More digital, More human parla di un futuro in cui, oltre alle tecnologie, le persone diventano più importanti. Grazie ad esse, ci stiamo muovendo verso una cultura più flessibile e più umana», dice Sofía Collado, direttore delle risorse umane di Minsait.

La flessibilità e i percorsi di carriera

Visto che nella società il talento è il principale motore dello sviluppo, Collado, spiega viene prestata «particolare attenzione alle condizioni di lavoro, con un modello di lavoro flessibile, piani di formazione e di carriera, strutture per promuovere la mobilità e misure per favorire l’orgoglio di appartenere all'azienda. Le nuove modalità di lavoro agile sono molto apprezzate all’interno dell’azienda e i professionisti ne sottolineano le opportunità per un migliore work-life balance e per una maggiore attenzione alla sostenibilità. Inoltre, grazie alle sue operazioni commerciali in più di 140 Paesi, l’azienda offre strutture per promuovere lo scambio tra le diverse aree geografiche».