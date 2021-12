MioAssicuratore raccoglie in crowdfunding 1,25 milioni di euro e punta sull’Ai

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Oltre settanta investitori, fra cui spicca il nome di AZ Eltif - ALIcrowd, il primo Eltif di venture capital istituito da Azimut Investments SA per favorire l'accesso dei privati al mondo delle startup e delle Pmi innovative, e una raccolta finale di 1,25 milioni euro.

Si è chiusa così la campagna di equity crowdfunding sulla piattaforma Mamacrowd per MioAssicuratore, il broker assicurativo digitale che permette di confrontare e acquistare oltre 125 tipi di assicurazioni online e si tratta della più grande operazione in ambito insurtech mai realizzata finora in Italia con lo strumento del crowdfunding.

Loading...

Il passo successivo, come ha spiegato il Ceo della società romana, Giorgio Campagnano, è ora quello di continuare a crescere conquistando nuove fette del mercato assicurativo.

Come? Grazie ai fondi raccolti, MioAssicuratore potenzierà il proprio algoritmo proprietario per proporre al cliente la polizza perfetta e su misura per le proprie esigenze, consolidando l'automatizzazione dell'intero processo assicurativo e migliorando ulteriormente l'esperienza di navigazione online sulla piattaforma per gli utenti.