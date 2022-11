MioDottore: l'uso della tecnologia per riportare al centro della Sanità 4.0 la relazione medico-paziente

Ascolta la versione audio dell'articolo

Alleggerire il carico burocratico e migliorare la comunicazione per mettere il rapporto tra medico e paziente al centro della Sanità 4.0 attraverso l'uso della tecnologia. Questo l'impegno che MioDottore sta portando avanti da sempre con soluzioni su misura per tutti gli attori della sanità, dai medici di medicina generale, agli specialisti, fino alle cliniche.

Dieci anni fa erano 46 mila, oggi sono poco più di 41 mila e la decrescita dei medici di medicina generale non sembra terminare: nei prossimi tre anni 3,5 milioni di cittadini si troveranno senza medico di famiglia. La mancanza di camici bianchi è data da un lato dai pensionamenti previsti, dall'altro dalla carenza di una nuova generazione di medici di medicina generale. Da una recente ricerca di MioDottore e PKE, emergono due possibili cause che allontanano i giovani dalla professione: uno scarso equilibrio tra vita professionale e vita personale e la troppa burocrazia che grava sui dottori, lamentate rispettivamente dal 96% e 77% dei medici di medicina generali. Ma come scrivere un futuro diverso per la sanità? Come renderla più sostenibile per i medici e accessibile per i cittadini? In questo scenario, l'eHealth può assumere un ruolo centrale, abilitando sia un generale miglioramento dell'efficacia ed efficienza del settore sanitario, sia offrendo una soluzione specifica per ridisegnare la relazione medico-paziente e superare i tradizionali limiti spazio-temporali.

Internet e le nuove tecnologie hanno modificato irrevocabilmente il modo di comunicare e i comportamenti di tutti. I pazienti, sempre più connessi e digitali, tracciano il loro “Patient journey” navigando in rete alla ricerca di spiegazioni per la loro sintomatologia, ma anche per cercare il professionista più adatto e prenotare visite ed esami diagnostici. Come naturale risposta, mutano anche le esigenze della figura del medico: da un lato, il desiderio di potenziare la propria presenza online per rispondere in maniera puntuale alle nuove richieste di pazienti iper-connessi; dall'altro, l'urgenza di snellire il proprio carico burocratico e lasciare spazio per l'accoglimento della singolarità e individualità della persona-paziente. Non sempre, però, i medici hanno a disposizione gli strumenti giusti per intraprendere una necessaria transizione digitale ed è complesso individuare i tool necessari per rispondervi con successo, senza appesantire ulteriormente la mole di lavoro. Dal suo arrivo in Italia nel 2015, MioDottore si è affermato come il primo player sul mercato che semplifica il lavoro dei professionisti della sanità e offre ai cittadini un'unica piattaforma dove scegliere e prenotare la soluzione più adatta alle loro esigenze, raggiungendo una media mensile di 1 milione di prenotazioni e un network di 210.000 dottori.

A partire da un'attenta comprensione delle necessità del sistema salute e forte della sua esperienza maturata nel campo, MioDottore ha introdotto nel Bel Paese una soluzione altamente trasversale in grado di supportare sia i medici di medicina generale, sia gli specialisti e le cliniche. Dall'ottimizzazione dei tempi e delle sale d'attesa fino alla comunicazione con i pazienti; dalla fatturazione elettronica a training online, MioDottore ha ideato una piattaforma integrata per snellire la burocrazia e valorizzare la relazione medico-paziente. Il tool permette infatti di indirizzare tutti i mezzi di comunicazione (social, messaggistica istantanea, linee telefoniche) a un'unica pagina web, così da contare su un solo canale per dialogare con i propri assistiti, scambiare documenti e realizzare check-in preventivi per prioritizzare la tipologia di intervento. Inoltre, il software messo a punto da MioDottore è un valido supporto anche per ottimizzare la gestione dell'agenda, che diventa multi-input e interattiva: uno strumento di comunicazione a due vie che si traduce in un calendario degli appuntamenti più efficace e in minori casi di no-show, grazie a comodi promemoria per permettere al paziente di confermare o riprogrammare una visita, oltre che in campagne post-cura puntuali e personalizzate. Due ulteriori funzionalità particolarmente utili per i medici di famiglia e gli specialisti sono la possibilità di realizzare ‘Consulti Online', per dare continuità alle terapie di chi non sempre può presentarsi in studio, e la ‘Scheda Paziente' per accedere allo storico delle visite e delle diagnosi ed emettere prescrizioni direttamente online. Infine, il tool offre soluzioni specifiche per rispondere alle esigenze dei centri medici, come la possibilità di amministrare più agende contemporaneamente e, con MioDottore Phone, anche di prioritizzare le chiamate da effettuare e tenere traccia di quelle perse per garantire alti standard di servizio, ottimizzando il lavoro dello staff e migliorando l'esperienza del paziente.

Per compiere un ulteriore passo avanti e creare uno spazio dove gli attori dell'healthcare possano confrontarsi circa le sfide e le opportunità del settore, MioDottore dà il via a un ciclo di appuntamenti, MioDottore Connect - Leading Digital Health Transformation. L'occasione è quella di raccontare il mondo digitale attraverso la voce dei professionisti dell'ecosistema sanitario per renderli protagonisti dell'innovazione.