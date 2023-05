Ponte Morandi, Mion (ex ad Edizione): «Se mi devono indagare lo facciano, decidano loro»

Ascolta la versione audio dell'articolo

È un Gianni Mion visibilmente provato ed emozionato quello che esce dall’aula del tribunale di Genova, dopo la testimonianza resa ai magistrati, durante la quale ha affermato che i vertici del gruppo Benetton e di Autostrade per l’Italia sapevano bene, dopo una riunione avvenuta nel 2010, che il ponte Morandi «aveva un difetto originario di progettazione ed era a rischio crollo».

Il super manager, ex ad di Edizione, la holding della famiglia Benetton, ed ex consigliere di amministrazione di Atlantia, dimessosi dopo le intercettazioni in cui rivolgeva forti critiche alla gestione della vicenda del ponte (crollato il 14 agosto 2018 con 43 vittime), non ha esitato a parlare anche ai giornalisti che lo attendevano fuori dall’aula, come testimonia questo filmato raccolto dall’Ansa.

L’autocertificazione

Nonostante la riunione in cui venne evidenziato il problema, dice Mion, «nessuno pensava che crollasse, in realtà, il vero problema è quello lì». Sul fatto che la sicurezza del ponte potesse essere autocertificata dal gruppo Autostrade è netto: «Chi lo sa? Per me è una c…., una stupidaggine. Avrei dovuto far casino ma non l’ho fatto, perché non mi è venuto. Forse tenevo al posto di lavoro, chi lo sa».

Riguardo alla presenza di Gilberto Benetton alla riunione, Mion la conferma, come ha appena fatto con i giudici: «Sì sapeva che c’era quel problema e anche lui si è fidato di questa autocertificazione; a me faceva impressione perché mi sembra una stupidata; è andata così».

Poi ribadisce: «Io non sono intervento, non ho fatto niente. Provo dispiacere. Quante cose si fanno da stupidi che cercheresti di non fare». E a chi gli domanda se stimi ancora l'ex ad di Aspi, Giovanni Castelucci, risponde che «Castellucci è bravissimo». E interpreta il suo comportamento riguardo al ponte spiegando che «queste grandi società sono autoreferenziali, perché sono un riferimento per il settore. Si controllavano da sole perché il massimo della competenza era lì. Questo è il problema.C’è stata anche l’assenza del controllo statale. Secondo me (lo Stato) non ha verificato abbastanza».