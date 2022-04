Mionetto, il fatturato supera quota 100 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

Volumi in crescita del 22% e fatturato a 104 milioni di euro, di cui l’80% realizzato all’estero. Supera la soglia tanto simbolica quanto significativa dei 100 milioni il giro d’affari di Mionetto, l’azienda di Valdobbiadene fondata nel 1887, che con questi numeri «conferma il proprio ruolo di cantina di riferimento nel mercato del Prosecco, trainando i consumi a livello internazionale e diventando ambasciatore dello straordinario valore di un territorio, già Patrimonio Unesco, unico al mondo», si legge in una nota.

La forza nell'export è dovuta anche «alla forza commerciale e distributiva del Gruppo Henkell-Freixenet di cui Mionetto fa parte e che oggi annovera 30 consociate distribuite in oltre 70 paesi del mondo». I principali mercati esteri di esportazione sono Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna, mentre tra i mercati emergenti si evidenziano ottime performance per Francia, Belgio, Polonia, Repubblica Ceca e Lituania.

I recenti restyling delle linee Luxury Collection e MO Collection, dedicate rispettivamente al canale Horeca e GDO, e che sranno protagonisti anche nella edizione di Vinitaly al via domenica, «testimoniano ed interpretano l'impronta moderna ed innovativa della cantina», continua la nota. Risultati frutto anche di «un importante attività di comunicazione, che ha visto la realizzazione di una campagna pubblicitaria globale e multicanale “Nato in Italia, amato ovunque”, lanciata in Italia e nei principali mercati internazionali la scorsa estate e andata in onda sulle principali reti televisive nazionali durante il periodo natalizio».