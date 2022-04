Mirabelli: «Legislatore e buon senso dei cittadini per applicare la sentenza sul cognome ai figli»

La Corte, passa la parola al giudice in caso di contrasti ad esempio sull’ordine del cognome. Che intervento può fare il giudice?

Il richiamo alla decisione del giudice è singolare. Anche se prevista dal diritto di famiglia, infatti, si tratta di una norma risalente e mai applicata. Bisognerà leggere le motivazioni.

Per superare il retaggio culturale delle famiglia patriarcale si è sacrificata la praticità?

Probabilmente sì, è stato un prezzo da pagare. Ma soprattutto credo che si vada via via trasformando l’idea di famiglia come istituzione, facendo prevalere i rapporti personali. Che di per sè non è un male. Ma anche in questo caso, peserà il buon senso dei cittadini.