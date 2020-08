Miracolo in Oltrepò: boom di turisti e famiglie alla scoperta di vini, castelli e passeggiate all’aria aperta Era dagli anni Settanta che non si vedeva tanto movimento. Turisti, famiglie, milanesi di ritorno che hanno riaperto le seconde case, altri che ne hanno addirittura acquistato una nuova. Vengono per stare all'aria aperta, godersi le colline, ma anche per continuare a lavorare in remoto e avere la possibilità, se occorre, di tornare rapidamente in città di Dario Ceccarelli



Miracolo nell'Oltrepò Pavese? Qui molti strabuzzano gli occhi. Sogno o son desto? Ma da dove viene tutta questa gente? Non c'è un posto libero. Case, seconde case, B&b, villette con piscina, alberghi: tutto pieno. Tutto prenotato. Da non crederci, dicono i soliti vecchi del posto, abituati a ritrovarsi per la solita settimana di ferragosto al Bar tabacchi davanti al Municipio per la solita partita a briscola.

«Un grande esodo che è cominciato dalla fine del lockdown - spiega Giovanni Palli, presidente della Comunità montana dell'Alto Oltrepò - e che sta ancora proseguendo. Ormai siamo in vendemmia e quindi sono ottimista anche per il futuro. Era dagli anni Settanta che non si vedeva tanto movimento. Turisti, famiglie, milanesi di ritorno che hanno riaperto le seconde case, altri che ne hanno addirittura acquistato una nuova. Vengono per stare all'aria aperta, godersi le colline, ma anche per continuare a lavorare in remoto e avere la possibilità, se occorre, di tornare rapidamente in città».

Ecco, se volete farvi una idea diversa di questa strana estate in libertà vigilata dal virus, sospesa tra spericolate movide e spiagge minacciosamente affollate, venite in queste verdi colline dell'Oltrepò, a neppure un'ora da Milano, famose per i vini (Riesling, Croatina, Pinot nero), ma anche per i suoi castelli, le sue pievi e i suoi antichi feudi. Da andarci a piedi dopo una passeggiata nei boschi, oppure salendo per storici sentieri in mountain bike, in pedalata assistita per chi è fuori allenamento.



«All'inizio abbiamo cominciato timidamente - prosegue Giovanni Palli, che è anche sindaco di Varzi, borgo medioevale di elegante fascino noto ai cultori per i suoi eccellenti salumi - ma poi è stato un crescendo irresistibile. Abituati al solito tran tran estivo, dopo tutto quello che è successo in primavera, temevamo il peggio. O comunque un'altra mazzata. Invece è la situazione si è rovesciata. Dopo tanti mesi chiusi in casa, con la paura di nuove ricadute e l'obbligo del distanziamento sociale, molta gente - e non solo turisti - ha deciso di venire qui per abbinare la vacanza al lavoro. E dare uno sfogo anche ai figli, ai ragazzi che hanno bisogno di spazi aperti».

Solo famiglie? «No c'è di tutto. Tanti impiegati, professionisti che svolgono lavori importanti ma che possono allontanarsi dalla sede centrale perchè operano in smart working. Abbiamo anche dato vita a un servizio sperimentale di coworking realizzato dalla comunità montana con una cooperativa locale, che mette a disposizione uno spazio multifunzionale attivo sette giorni su sette con connessione ultra veloce di rete. Un servizio che è poi convenzionato con altre attività di tempo libero. Qui si può far tutto: piscine, visite ai castelli, servizi di ebike per potersi muovere anche su strade più pendenti e impegnative».