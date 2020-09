Mirafiori, nuova piattaforma per ricaricare le auto elettriche

Il valore aggiunto dell’impianto realizzato da Fca a Mirafiori è duplice: da un lato ottimizzare i costi di esercizio delle autovetture, dall’altro contribuire ad una maggiore sostenibilità del sistema elettrico. Le risorse di bilanciamento della rete saranno fondamentali per supportare la produzione e lo sviluppo di energia da fonti rinnovabili,per loro natura non programmabili, oltre che per gestire la diffusione dei veicoli elettrici che, aumentando la richiesta di potenza al sistema, potrebbero rappresentare un elemento di instabilità. In media le vetture restano inutilizzate per almeno l’80-90% della giornata. Un periodo durante il quale, se connesse ad una colonnina grazie alla tecnologia V2G, potranno generare valore per il cliente che potrà ottenere energia gratuita o risorse economiche in cambio dei servizi di bilanciamento offerti.

La rete

Insieme alla rete di colonnine di ricarica, la tecnologia V2G rappresenta una tecnologia chiave per incentivare e sostenere la diffusione di una mobilità elettrica sostenibile. La stima degli operatori del settore è che al 2025, con il consolidamento della flotta di e-car in circolazione, in Europa – l’ultima rilevazione dell’Acea parla di una quota di auto ricaricabili, cioé full electric o plug-in, sul mercato nel secondo trimestre dell’anno pari al 7,2% delle immatricolazioni contro il 2,4% di un anno fa – la capacità di immagazzinamento dei veicoli elettrici sarà pari a 300 GWh. Una risorsa energetica importante e allo stesso tempo una occasione di mercato per la diffusione delle nuove tecnologie Vehicle-to-Grid a cui Fca ha lavorato con Engie.