Stellantis ferma Mirafiori per tre settimane, colpa del mercato che rallenta

La notizia arriva durante l’incontro tra azienda e sindacati. Stellantis annuncia il fermo produttivo di Mirafiori per tre settimane, a partire dal 12 febbraio, per i 2.260 addetti delle Carrozzerie. Già a ottobre la fabbrica nel cuore di Torino dove si producono le Fiat 500 elettriche e i modelli Maserati si era fermata per due settimane. L’azienda parla della necessità di adeguare i flussi produttivi delle vetture assemblate al transitorio andamento della domanda di mercato.

Il mercato rallenta, dunque, e Mirafiori chiude proprio nell’anno in cui la Fiat 500 in versione elettrica è destinata ad andare oltreoceano e arrivare sul mercato americano. L’anno scorso la frenata produttiva ha interessato l’ultima parte dell’anno mentre nel corso del 2024 il ritmo rallenta nel primo trimestre.

I sindacati metalmeccanici, che due settimane fa hanno presentato una iniziativa condivisa per richiamare l’attenzione sulla situazione delicata della fabbrica storica di Torino, hanno lanciato l’allarme sulle ricadute negative di questa misura, a cominciare dai salari degli addetti alle linee di assemblaggio. «Ci attiveremo da subito per chiedere un incontro all'azienda per capire perché il 2024 è iniziato in sofferenza» ha ribadito il segretario della Uilm Luigi Paone.

L’obiettivo, ha specificato Paone, «è gestire al meglio la fermata produttiva delle Carrozzerie e trovare delle soluzioni in grado di tutelare il reddito di lavoratrici e lavoratori, come il loro distacco in altre realtà del Gruppo Stellantis». Per Edi Lazzi, segretario della Fiom di Torino, «Mirafiori è in agonia, è necessario darle ossigeno con nuove produzioni».

In primo piano dunque il tema dei volumi per lo stabilimento di Torino dove accanto alla Fiat 500 bev si producono le Maserati. L’anno scorso sono state prodotte 85.940 unità, il 9,3% in meno rispetto al 2022. La Fiat 500 è rimasta in linea con la produzione del 2022 mentre la produzione a marchio Maserati si è dimezzata rispetto all’anno prima con 8.680 unità e 5 modelli (GT, GC, Levante, Ghibli e Quattroporte). Il 2024 presenta ulteriori criticità per lo stop alla produzione dei due modelli storici, Quattroporte e Ghibli, sebbene a fronte della nuova versione elettrica di Gran Turismo e Gran Cabrio.