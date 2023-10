Miriam Leone: «Lávika nasce da anni di studi e riflessioni»

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

«Pensiamo a quante espressioni legate alle emozioni contengono la parola pelle e a quanto la pelle sia lo specchio di molti stati d’animo. Potremmo dire che la pelle non mente, che è una sorta di specchio dell’anima ma anche della salute fisica: dobbiamo amarla e prendercene cura». Miriam Leone ha presentato così Lávika, la linea di skincare che ha lanciato all’inizio dell’estate e che dalla distribuzione online è già passata a quella fisica. L’attrice ha raccontato come è nato il marchio in occasione del suo debutto nelle profumerie Douglas, una delle principali catene europee (si veda anche l’articolo a pagina 12), dove i prodotti Lávika sono in vendita dal 10 ottobre e possono essere provati con beauty routine dedicate. «Nella mia vita credo di aver provato ogni marchio del mondo, anche perché chi lavora nello spettacolo sottopone la pelle a grandi stress, come il trucco di scena, sempre molto pesante – ha raccontato Miriam Leone –. Non ho mai trovato una linea di skincare che mi soddisfacesse fino in fondo, ma non avrei mai voluto lanciare un marchio per il gusto di metterci il mio nome. Ho creato un team di persone con le quali studiare la parte scientifica, il packaging, la comunicazione. Abbiamo fatte tanti esperimenti e imparato molto, tutti insieme. Dopo due anni e mezzo ci siamo sentiti pronti a lanciare Lávika».

Anche prima dell’accordo con Douglas, Miriam Leone aveva scelto di raccontare sul sito ogni prodotto in un modo nuovo, legandolo a suggerimenti per l’uso che assomigliano a piccoli grandi consigli di vita. «Dovremmo curarci di noi stessi in ogni modo possibile e concentrarci sulla pelle può essere un buon inizio o una parte del mosaico di attenzione ai bisogni della mente e del corpo – ha aggiunto Miriam Leone –. Bastano tre minuti per pulire e poi nutrire la pelle del viso, ma serve farlo concentrandosi su quei 180 secondi. Non è sempre facile vivere l’attimo, io sto ancora imparando a farlo, anche grazie allo yoga. Mi piace pensare che una routine con i prodotti Lávika possa aiutare: sono genderless e pensati non per “tipi” di pelle bensì per “caratteri” della pelle».