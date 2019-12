Miscusi sbarca a Firenze, punta a Bologna e raddoppia il fatturato

Il terzo elemento alla base del successo del format è il prezzo accessibile. Da ‘miscusi' si mangia con 10-20 euro al massimo, anche perché il ristorante è monoprodotto: solo pasta, accompagnata da un bicchiere di vino e al massimo da un dolce. I condimenti sono semplici. Il piatto più venduto è il pacchero fresco con salsa di pomodoro, burrata e crema di pistacchio.

«La differenza tra un'ottima pasta che si può mangiare in tanti posti in Italia e la nostra – spiega Alberto – è che la nostra pasta fresca trasmette il valore dell’artigianalità che si traduce in un gusto caratterizzante». E il fatto di offrire solo pasta amplifica l’esperienza.

«Dev'essere un'esperienza facile, coerente: come avviene in pizzeria».

Nessuna idea di “soccombere” alle sirene del franchising: miscusi resta un brand che vuole espandersi direttamente.

«Il prossimo anno apriremo anche a Bologna, nel regno della pasta fresca, ma noi non facciamo concorrenza ai tortellini», conclude Alberto. Negli otto ristoranti in funzione finora lavorano 300 persone, tra stabili e a chiamata, in gran parte giovani. La formazione viene fatta nel quartier generale milanese, prima di immergersi nell'atmosfera intima di casa che miscusi vuol ricreare.