«Misericordia: ciascun uomo è degno di essere salvato e curato»

«I lanzichenecchi erano soldati mercenari al servizio di Carlo V, l’imperatore del Sacro Romano Impero Germanico che nel Cinquecento sognava di unire con la forza e con le armi l’Europa sotto una monarchia universale cristiana. Nelle campagne militari in Italia si macchiarono di mille efferatezze. Nel 1527, saccheggiarono per otto giorni Roma distruggendola e compiendo ogni tipo di crimine. I lanzichenecchi erano di origini tedesche. Non avrebbero saputo dove seppellire i loro compagni morti sui campi di battaglia. Per questo, i volontari della Misericordia andavano a prendere le loro salme e davano loro sepoltura. Oggi noi delle Misercordie di tutta Italia siamo impegnati a Korczowa, al valico della Polonia con l’Ucraina, per dare soccorso ai rifugiati, in particolare ai più fragili come i disabili e gli handicappati che scappano dalle loro case invase dai russi, e stiamo organizzando l’afflusso in Italia di donne e bambini, alcuni dei quali provenienti da orfanotrofi. Allo stesso tempo se, Dio non voglia, ci fosse un allargamento del conflitto, saremmo pronti a portare il nostro soccorso anche in Russia. Perché, per noi, nessun uomo è nemico per gli altri uomini e ognuno è degno di essere curato e salvato».

Domenico Giani – 59 anni, già ufficiale della Guardia di Finanza e dei Servizi segreti italiani e, fino all’ottobre del 2019, comandante della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano – è il presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia: settecento confraternite con 670mila iscritti, un buon centomila dei quali impegnati ogni giorno in opere di carità al servizio degli altri. Siamo a Firenze, dove nel 1244 la Santa Maria della Misericordia venne fondata da otto capitani, “uomini notevoli delle arti”, due per ogni quartiere della città (Santa Croce, Santo Spirito, Santa Maria Novella, San Giovanni): chiunque – contadino o nobile, servo o commerciante – abbia aderito alla Misericordia ha avuto, in questi ottocento anni, preghiere per la sua anima, visite mediche per il suo corpo e sussidi economici per la sua famiglia.

Oggi ci ospita, nel suo spazio riservato in via delle Porte Nuove, Guido Guidi, uno specialista di ricevimenti di alto profilo di Firenze: «La mia famiglia ha una tradizione storica nell’enogastronomia. Siamo partiti da una piccola bottega in questo quartiere che, ottant’anni fa, era alla periferia della città. Abbiamo preferito non aprire mai un ristorante. Così abbiamo potuto concentrarci sulla selezione dei fornitori della nostra cucina di territorio e sulla organizzazione di eventi e sulla fornitura di catering», dice Guidi mentre ci fa accomodare.

L’amicizia fra Guidi e Giani stempera per un attimo la tensione dei discorsi sulla guerra e sull’intervento delle Misericordie («ci hanno suggerito di non separare i diciotto bambini appena arrivati dall’orfanotrofio di Irpin, una città a cinquanta chilometri da Kiev – spiega Giani – ma di tenerli il più possibile uniti, così che possano soffrire meno la solitudine e il trauma»). Sono entrambi cattolici. Citano nomi di preti e di vescovi. Ironizzano sulle loro debolezze. Lo fanno però da toscani – Giani è di Arezzo – senza dunque pretendere che i religiosi siano molto più di esseri umani: sono entrambi privi di moralismi e, ascoltandoli, hai la sensazione di essere sempre sull’orlo di passare dai ricordi sul diplomatico della Santa Sede e arcivescovo a Firenze Giovanni Benelli e sul cavallo di razza della Democrazia Cristiana Amintore Fanfani («mio padre Averardo gli era molto amico») alle battute fulminanti, divertenti e terribilmente umane degli “Amici Miei” di Mario Monicelli.

Guidi ci fa servire, come antipasto, delle scaglie di parmigiano e mandorle tostate, dei crostini con fegatino e gelatina al – naturalmente – vinsanto, una polentina fritta con sugaccio toscano, delle verdure fritte e delle microscopiche e gustose milanesi di pollo. «Assaggia quest’olio», suggerisce Giani facendone scendere una piccola quantità su un piattino e aggiungendovi un pizzico di sale, intingendovi poi un pezzo di pane toscano. «È l’olio prodotto dalla diocesi di Firenze», interviene Guidi.