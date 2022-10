Corea del Nord, missile sopra il Giappone. Usa: minaccia grave. Esperti: test per arma intercontinentale

Allarme aereo in Giappone, sospesi i treni metropolitani a Sapporo

Le autorità giapponesi hanno allertato i residenti nelle regioni nord-orientali del Paese, suggerendo di evacuare verso i rifugi, nel primo allarme “J-alert” dal 2017, durante il quale la Corea del Nord aveva lanciato per due volte missili Hwasong-12 a raggio intermedio sul Giappone. I treni sono stati sospesi nelle regioni di Hokkaido e Aomori fino a quando il governo non ha emesso un successivo avviso, annunciando che il missile nordcoreano sembrava essere finito nell’Oceano Pacifico. Nella città di Sapporo, la capitale della prefettura dell'isola principale di Hokkaido, la più settentrionale del Giappone, anche le metropolitane sono state temporaneamente sospese, con stazioni piene di pendolari mattutini. Il primo ministro giapponese Fumio Kishida ha detto ai giornalisti che il lancio nordcoreano «è un atto sconsiderato e lo condanno fermamente».

L’ordigno ha percorso 4.500 chilometri con un’altitudine massima di mille km

Secondo stime sudcoreane e giapponesi, il missile ha percorso circa 4.500-4.600 chilometri a un'altitudine massima di 970-1.000 chilometri. Il ministro della Difesa giapponese Yasukazu Hamada ha detto che il missile è atterrato nel Pacifico, a circa 3.200 chilometri al largo della costa settentrionale del Giappone e che non ci sono state segnalazioni di danni ad aerei e navi giapponesi.

Ferma condanna di Sud Corea, Giappone e Stati Uniti

Il capo di stato maggiore congiunto della Corea del Sud ha affermato che il missile è stato lanciato dall'entroterra nord della Corea del Nord. Ha avvertito che i ripetuti lanci di missili del Nord avrebbero solo approfondito il suo isolamento internazionale e spinto Seoul e Washington a rafforzare le loro capacità di deterrenza. Il presidente sudcoreano Yoon ha affermato che le «sconsiderate provocazioni nucleari» del Nord avrebbero incontrato la dura risposta del Sud Corea e della più ampia comunità internazionale.

Sia la Corea del Sud che il Giappone hanno convocato riunioni di emergenza del consiglio di sicurezza nazionale per discutere del lancio. Gli Stati Uniti hanno affermato che il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan si è consultato con le sue controparti sudcoreane e giapponesi per fornire risposte appropriate e solide. «Gli Stati Uniti continueranno i loro sforzi per limitare la capacità della Corea del Nord di portare avanti i suoi programmi di missili balistici e armi di distruzione di massa, anche con alleati e partner delle Nazioni Unite», ha affermato in una dichiarazione il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Adrienne Watson.

Michel: solidarietà a Giappone e Sud Corea

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha condannato «con forza» il lancio da parte della Corea del Nord di un missile balistico che ha sorvolato il Giappone, denunciando «un’aggressione ingiustificata». Questo lancio, che ha portato Tokyo ad attivare il suo sistema di allerta, è «un tentativo deliberato» di mettere in pericolo la «sicurezza nella regione», ha twittato Michel. «L’Unione europea è solidale con il Giappone e la Corea del Sud», ha aggiunto.

Il missile avrebbe potuto raggiungere Guam

La distanza percorsa del missile mostra che l’arma ha una portata sufficiente per colpire il territorio degli Stati Uniti di Guam, nel Pacifico occidentale, sede delle basi militari statunitensi che avevano già inviato aerei da guerra nella penisola coreana in dimostrazioni di forza nelle passate tensioni con la Corea del Nord.

Nel 2017, la Corea del Nord aveva minacciato di fare «un fuoco avvolgente» vicino a Guam con i missili Hwasong-12 tra le crescenti animosità con l'allora amministrazione Trump.