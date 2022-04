Missile o incendio, la perdita dell’incrociatore Moskva è pesante per la Russia

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’incrociatore Moskva, nave ammiraglia delle forze russe nel Mar Nero, sta affondando nelle acque di fronte a Odessa. Che siano stati i missili ucraini a colpirlo – come sostiene Kiev – o un incendio scoppiato a bordo per cause incerte – come invece afferma Mosca –, il risultato non cambia di molto: la Russia ha perso un pezzo importante del suo potenziale offensivo contro l’Ucraina. La nave è infatti un lanciamissili ed era in grado di colpire numerosi obiettivi dal mare.

Le versioni opposte

Anche sulla sorte definitiva del Moskva, però, non c’è unanimità e le versioni sono opposte: per il ministero della Difesa russo sarebbe ancora a galla e «sarà rimorchiato in un porto». Per il Comando operativo meridionale ucraino, invece, l’incrociatore si è capovolto e starebbe affondando dopo essere stato colpito da un missile Neptune. L’intero equipaggio è stato evacuato già nel corso della notte tra mercoledì e giovedì, ma i tentativi di altre navi russe di arrivare in soccorso non sarebbero andati a buon fine a causa delle condizioni del mare e di un’esplosione a bordo, probabilmente di munizioni.

Va detto che anche per gli esperti del Pentagono entrambe le versioni sono plausibili: «È possibile che l’incrociatore russo sia stato colpito da un missile, ma può anche essere che sia scoppiato un incendio a bordo a causa di un problema interno» ha detto infatti il portavoce John Kirby alla Cnn, sottolineando, tra l’altro, che dalle informazioni che hanno gli Stati Uniti la nave «è ancora a galla. Riteniamo che la nave stia dirigendosi verso Sebastopoli, per riparazioni».

L’impatto sul potenziale offensivo russo

In ogni caso, il bilancio per Mosca questa volta si fa sentire. Con la perdita dell’incrociatore Moskva alla Russia rimangono 56 missili da crociera nel Mar Nero distribuiti su cinque navi e quattro sottomarini: è la stima di Andrei Klimenko, esperto dell’Istituto di studi strategici sul Mar Nero. A bordo del Moskva c’erano infatti 16 missili da crociera su un totale di 72 (oltre un quinto del potenziale). Attualmente le fregate Admiral Essen e Admiral Makarov, e le corvette Vyshny Volochyok, Ingushetia e Grayvoron trasportano otto missili ciascuna per un totale di 40 ordigni. Ci sono poi i sottomarini Rostov-on-Don, Stary Oskol, Veliky Novgorod e Kolpino con quattro ciascuno per altri 16 missili. Secondo Klimenko, inoltre, il Moskva (ammesso che non affondi), resterà fuori combattimento per almeno un anno.

Oltre ai missili, però, c’è di più. La nave ammiraglia svolgeva anche un ruolo di “protezione” e copertura nei confronti delle altre navi da guerra russe: le forze ucraine ne avrebbero già colpite quattro e ora le navi russe potrebbero essere maggiormente esposte agli attacchi di Kiev.