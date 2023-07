Missili su Leopoli, Zelensky promette «risposta tangibile»

7:23 Yellen da oggi a Pechino per stabilizzare relazioni Usa-Cina



Janet Yellen inizia oggi a Pechino, dove è attesa nel pomeriggio, la sua missione di quttro giorni di alto livello con lo scopo di migliorare la comunicazione e ricucire dove possibile i legami on la Cina dopo anni di acrimonia. Il viaggio del segretario al Tesoro arriva poche settimane dopo quello del segretario di Stato Antony Blinken, e potrebbe - secondo gli osservatori - spianare la strada ad un altro incontro tra il presidente Joe Biden e il suo omologo cinese Xi Jinping, almeno in occasione del vertice Apec che si terrà in autunno a San Francisco. Il fatto che si appresti a trascorrere quattro giorni nella capitale cinese, date tutte le ampie pressioni nazionali e internazionali, sottolinea l’importanza data alla visita dell’ex presidente della Fed che avrà un’agenda fitta di incontri su temi che spaziano dal commercio alle tecnologie chiave dei microchip, con la leadership comunista e forse anche con il presidente Xi Jinping. Yellen, secondo le previsioni della vigilia, proverà a trovare aree di terreno economico comune e a riaprire canali di comunicazione in un rapporto sempre più turbolento tra le due maggiori economie mondiali, segnate da un disaccordo crescente a tutto tondo. L’iniziativa sarà il primo grande test di una politica che ha la stessa Yellen ha delineato ad aprile, orientata a difendere e a garantire la piena sicurezza nazionale degli Stati Uniti senza cercare di trattenere economicamente la Cina