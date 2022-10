Ucraina ultime notizie. Musk: Starlink insostenibile, paghi il Pentagono. Danone lascia gran parte delle attività in Russia

9:23 Zelensky, «difensori combattono per generazioni future»

I “difensori dell’Ucraina” combattono “per l’indipendenza e la libertà delle generazioni future”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che in occasione della Giornata dei difensori dell’Ucraina, che ricorre oggi, ha pubblicato diversi messaggi sui social. “Autentici eroi, nostri difensori”, ha dichiarato. “Questo è il giorno di coloro che lottano. Questo è il giorno per il quale lottiamo. Questo è il giorno del tipo di vittoria che otterremo”. Zelensky ha poi chiesto di esprimere gratitudine “a tutti coloro che hanno combattuto per l’Ucraina in passato e a quanti lo fanno ora”. “A quanti hanno vinto allora e a quanti vinceranno ora. Vincere in modo da coronare con un successo la lotta di molte generazioni del nostro popolo. Gente che sempre ha voluto una cosa soprattutto: la libertà per sé e per i propri figli”. “Gloria a tutti i nostri eroi. Gloria a tutti coloro che combattono, lavorano e aiutano. Gloria all’Ucraina”, ha concluso.