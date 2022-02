Missione trasparenza per i cosmetici Dior

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sul sito dior.com verranno pubblicate e spiegate tutte le composizioni dei prodotti beauty in termini di percentuale di origine naturale, ingredienti attivi, provenienza e tecniche di coltivazione degli stessi, metodi di lavorazione e impatto ambientale, inclusi i dettagli sul packaging.

Un approccio sempre più trasparente nei confronti dei consumatori che la maison francese ha deciso di intraprendere per essere sempre più vicina ai suoi clienti. Per questo l’anno scorso ha effettuato un’indagine - coinvolgendo 1.500 consumatori del lusso in Francia, Cina e Stati Uniti - per comprendere meglio le aspettative.

A cominciare da cosa si aspettano dai cosmetici del futuro: la salute - in particolare nel significato di sicurezza dei prodotti - e il rispetto dell’ambiente (riscaldamento globale e inquinamento) sono state le risposte più gettonate in tutti e tre i Paesi. Le informazioni contenute nella nuova piattaforma permettono ai consumatori di scegliere e conoscere con chiarezza la formula che desiderano utilizzare sulla propria pelle: sul sito sono già presenti quasi mille prodotti fra trattamenti, make-up e profumi, e a breve se ne aggiungeranno di nuovi.

Le informazioni - aggiornate e arricchite costantemente - verranno tradotte in diverse lingue e saranno consultabili anche tramite un Qr code sulle confezioni dei nuovi lanci. I vari ingredienti sono raggruppati in undici famiglie, classificate in base ai benefici offerti: prestazioni dei trattamenti, acqua, nutrimento e comfort, prestazioni a lunga durata, sensorialità, alcool, protezione solare, profumo, protezione e conservazione del prodotto, azione detergente. Dalla formula al packaging, Dior descrive l’eco-design alla base dei propri prodotti e fornisce inoltre consigli su come separare i componenti ai fini del riciclo.