«Missione Università», quattro volumi per affrontare al meglio i test di ingresso

Un'inedita collana realizzata in collaborazione con ALPHA TEST per prepararsi ai test di ammissione di tutte le principali facoltà a numero chiuso.

Durante i mesi di lockdown l'università ha sperimentato con successo la modalità di didattica a distanza. A maggior ragione questa potrebbe essere la soluzione indicata per effettuare anche i test di ingresso per accedere alle facoltà universitarie a numero chiuso, anche se ci si augura che per il 1° settembre sia possibile svolgere i test in maniera regolare.

Intanto è appena stato modificato il calendario delle date dei test di ingresso. Come anticipato dal ministro Manfredi, per la facoltà di Medicina, la prima a partire il 3 settembre, quest'anno i posti dovrebbero aggirarsi attorno ai 13.500: più dei quasi dodicimila dell'anno scorso ma meno dei 15 mila promessi (e infinitamente meno dei candidati attesi: circa 70 mila).I quesiti delle prove d'ingresso, spiega il ministro, misureranno le competenze generali dei ragazzi, e il consiglio rimane sempre quello: studiare anche in relazione alla facoltà che si intende scegliere.Per studiare al meglio ed evitare di perdere tempo prezioso disperdendo le forze, da 30 anni gli studenti si preparano ai test universitari scegliendo gli Alpha Test, che nel linguaggio corrente sono diventati sinonimo di test di supporto per esercitarsi a simulare i tanto temuti esami di ingresso alle facoltà universitarie che prevedono numero chiuso. Lo conferma anche un'indagine Doxa del 2019, che rivela come l'85% degli ammessi a Medicina si sia preparato con Alpha Test.

Ecco perché per quest'anno così particolare Il Sole 24 Ore ha deciso di unirsi ad Alpha Test per curare la nuova collana “Missione Università”, un'inedita collana di quattro volumi che si rivolge agli studenti che intendono intraprendere un percorso universitario, per prepararli ai test di ammissione. I quattro volumi coprono tutte le principali facoltà a numero chiuso che prevedono test di ingresso, e ogni uscita fornisce agli studenti un supporto fondamentale alla preparazione dell'esame per l'accesso alla relativa Facoltà, sia che esso possa essere in presenza o a distanza.Si parte con il primo volume, quello relativo alla prima facoltà che aprirà a settembre le porte agli studenti per l'esame di ammissione: Medicina e area biosanitaria, da sabato 27 giugno in edicola con Il Sole 24 Ore per un mese a € 12,90.



TEST MEDICINA E AREA BIOSANITARIA

Questo volume si rivolge agli studenti (e ai loro genitori) che intendono accedere ai corsi di laurea dell'area medico-sanitaria e biotecnologica, quali per esempio medicina, odontoiatria, veterinaria, biotecnologie, chimica e tecnologie farmaceutiche, tutti i corsi triennali dell'area sanitaria (fisioterapista, ostetrica/o, igienista dentale ecc.).Il volume nella parte introduttiva offre una breve panoramica sulla struttura delle prove a test di queste aree, alcuni preziosi suggerimenti generali per la preparazione del test e le modalità più efficaci per affrontare una prova a test. Nel libro sono centinaia gli esercizi - tutti risolti e commentati - suddivisi per materia (logica, cultura generale, biologia, chimica, fisica, matematica e inglese), così da poter familiarizzare con la tipologia di quesiti e con i metodi risolutivi più efficienti.

Gli altri volumi della collana saranno in edicola al giovedì con il seguente calendario:

giovedì 2 luglio: 2° uscita Test Area Economico-Giuridicagiovedì 9 luglio:

3° uscita Test Ingegneria – Architetturagiovedì 16 luglio:

4° uscita Test Psicologia-Scienze Formazione- Comunicazione