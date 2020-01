Missioni all’estero, decreto dopo le Regionali. Ecco cosa può cambiare Il governo lavora alla modifica degli assetti militari inviati nelle operazioni internazionali, ma al momento non ci sono pianificazioni consolidate di Marco Ludovico

Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini satuta i militari italiani impegnati in Iraq durante la visita nella vigilia natalizia (foto Ansa)

Al di là degli annunci, sulle missioni internazionali c’è un solo fatto certo. Ogni anno il decreto di finanziamento, architrave giuridica ma innanzitutto atto politico del governo, approvato dal parlamento, è sempre cambiato. Accadrà anche stavolta. Non solo, come viene subito in mente, per la fibrillazione in Libia e in Medio Oriente. Il provvedimento è frutto delle valutazioni militari; degli equilibri diplomatici; delle esigenze finanziarie. E, soprattutto, degli indirizzi politici.

Tecnici al lavoro alla Difesa

Gli uffici del gabinetto del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, il vertice di Smd (Stato Maggiore Difesa) con il generale Enzo Vecciarelli e il Coi (comando operativo interforze) guidato da generale Luciano Portolano, sono i fulcri della definizione tecnica del nuovo decreto missioni. Poi, però, c’è l’input politico. Non a caso, Guerini ha detto alcuni giorni fa un fatto ormai sicuro: ci vuole «una riconfigurazione delle missioni all’estero». Ma non ha aggiunto altro. Sarebbe stato prematuro.

Il ruolo di Nato e Ue

La nostra partecipazione ha implicazioni differenti se facciamo parte di una coalizione, siamo sotto l’egida Nato o dell’Unione europea. Il peso dell’Italia cambia e sarà anche il caso che l’impegno finanziario e umano – in Medio Oriente siamo secondi solo agli Stati Uniti per il numero dei militari presenti – venga fatto pesare molto di più nei rapporti con gli alleati. A cominciare dagli Usa. Per vedersi riconosciuto un ruolo finora spesso sottovalutato. Al di là delle chiacchiere su un presunto risentimento americano sull’Italia per non aver approvato l’uccisione del generale iraniano Solimani.

Incrementi e riduzioni dei contingenti

Sul contingente in Afghanistan, per esempio, siamo stati fin troppo scrupolosi con l’alleato statunitense nonostante Trump abbia più volte annunciato, per poi non dare ancora seguito, il ritiro delle truppe. I nostri, invece, sono ancora lì. Ora, con il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio, si parla di una nuova missione in Libia a guida Ue e comando italiano. Tema tutto da definire in una prospettiva ancora senza riferimenti precisi e concreti. Senza trascurare i rischi di sicurezza sul territorio: già altissimi ora, il cessate il fuoco Haftar-Serraj è violato di continuo. I pericoli si moltiplicherebbero con una missione rafforzata in assenza di nuovi equilibri consolidati.

Pesi e contrappesi istituzionali

Le decisioni finali sulle missioni – un eventuale ridimensionamento di quelle minori, una revisione di quella in Afghanistan già ventilata, una riorganizzazione del contingente in Iraq fino alla grande incognita libica – saranno il frutto di un processo che coinvolge i leader della maggioranza di governo, Pd e M5S; i ministri in prima linea – Difesa, Esteri, Mef per i profili economici, ma anche Interno per il rischio sbarchi e terrorismo – e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.