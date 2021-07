Missioni all’estero: sul voto di oggi pesa nodo della Guardia costiera libica

Il Comando di Irini (Ue) ha condiviso programmna con Guardia costiera libica

Lo stesso ministro della Difesa, Lorenzo Guerini una settimana fa illustrando il provvedimento in Parlamento non aveva, tuttavia, eluso il problema Libia. Guerini aveva ricordato che l’impegno complessivo all'estero «si sostanzia in 40 missioni per il 2021, prevedendo la conferma delle 38 missioni internazionali già in atto e l’avvio di 2 nuove operazioni nello Stretto di Hormuz e in Somalia». Sulla Libia aveva osservato che «nell'ultimo colloquio con il Primo Ministro Dibaibah, ho avuto modo di evidenziare i risultati ottenuti da Irini e sottolineare l'importanza della ripresa dell'addestramento della Guardia Costiera libica da parte della Missione Ue. Il comando della Missione ha già condiviso con le autorità locali una ipotesi di programma addestrativo, funzionale alla formazione del personale nella gestione delle situazioni di crisi ed emergenza, nel rispetto dei diritti umani e di genere».



Guerini: 17 missioni solo nell’area del ”triangolo africano”

Guerini aveva fatto riferimento alla delibera approvata dal Consiglio dei ministri il 17 giugno che prevedeva solo nell’area africana 17 missioni «a conferma della strategia italiana volta a promuovere una maggiore attenzione verso quella parte del Continente Africano che si sviluppa all’interno di un immaginario triangolo, i cui vertici congiungono quadranti tra loro distanti ma interconnessi: a sud-ovest c’è il Golfo di Guinea, a sud-est il Corno d’Africa, e al vertice nord, sulle sponde del Mediterraneo, c’è la Libia, in cui il mantenimento della pace rappresenta una priorità per sostenere al meglio l’iniziativa delle Nazioni Unite di accompagnare il paese alla stabilità». In Sahel la Difesa contribuirà alle iniziative Ue, quali Eutm Mali, Eucap Sahel Mali e Eucap Sahel Niger e a quelle multilaterali della Coalizione per il Sahel come la Task Force Takuba- a cui si affianca la missione di assistenza ed addestramento Misin in Niger.





Nel 2022 Italia guiderà missione Nato in Iraq

Secondo Guerini proseguirà anche l'azione di contrasto contro il Daesh, e in questa prospettiva anche nel 2021, l'Italia confermerà il proprio contributo alle due missioni internazionali già presenti in Iraq, Inherent Resolve (Oir) e Nato Mission Iraq (NM-I). Nel corso dell'anno, si procederà poi al graduale travaso di assetti e capacità dalla prima alla seconda Operazione, privilegiando le attività di training e capacity building, peculiari della missione Nato, di cui assumeremo il Comando nella primavera del 2022. Altro Paese che vede la conferma consistente presenza è il Libano, dove continua il preoccupante stallo istituzionale e il progressivo degrado della situazione economica, che rischiano di invalidare anche l’operato delle forze di sicurezza libanesi, che rappresentano oggi uno dei pochi elementi in grado di impedire il definitivo collasso del Paese. Nel quadrante europeo, dove le Forze Armate sono presenti con 6 missioni e in particolare nell'area dei Balcani per garantire quella stabilità che resta un obiettivo cruciale per l’Italia, per la Nato e per la Ue. L'impegno, ha spiegato il ministro, proseguirà nell'ambito delle operazioni Nato ed Ue, ovvero Kfor ed Althea. In Kfor, «deteniamo per la settima volta il Comando della Missione che cederemo nel prossimo autunno a favore dell'Ungheria, verosimilmente per un anno».