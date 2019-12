Missoni affida a Timex Group la licenza per gli orologi Angela Missoni: «L’orologio è un accessorio capace di distinguere lo stile di chi lo indossa, mostrandone il gusto e la personalità. Porteremo un filo di colore nel tempo dei nostri clienti» di Paco Guarnaccia

2' di lettura

Missoni ha affidato a Timex Group Luxury Division la licenza per realizzare e distribuire la sua collezione di orologi. Dopo qualche anno di stop del brand di abbigliamento sul mercato dei segnatempo, i nuovi modelli verranno presentati nell’autunno 2020 e saranno venduti nelle boutique di proprietà, nei concessionari autorizzati e online.

«Sono particolarmente orgogliosa del debutto di questa nuova linea di orologi, che aggiunge un nuovo, importante elemento al mosaico di cui si compone il mondo Missoni - ha detto Angela Missoni, presidente e direttore creativo della maison-. Oggi più che mai, l’orologio è un accessorio di moda capace di distinguere lo stile di chi lo indossa, mostrandone il gusto e la personalità. Porteremo un filo di colore nel tempo dei nostri clienti».

Estetica multicolore

Gli orologi saranno dotati di movimenti Swiss Made e che esteticamente richiameranno i tratti distintivi del brand italiano, come il motivo a zig-zag e l’utilizzo di un mix di texture, fantasie, stampe e colori. Una sfida che sicuramente sapranno interpretare all’interno di Timex Group, azienda che da anni realizza i modelli anche di altre case di moda come Versace e Versus, Salvatore Ferragamo, Guess e Gc. «Siamo entusiasti di aggiungere un brand iconico come Missoni a quelli di Timex Group Luxury Division. Non vediamo l’ora di combinare la nostra esperienza nell’orologeria di lusso con la moda iconica di Missoni - aggiunge Tobias Reiss-Schmidt, presidente & ceo di Timex Group –. Vogliamo mettere a disposizione dei consumatori di tutto il mondo una collezione di orologi che esprima l’estetica multicolore e l’idea di lusso contemporaneo propri della maison».

Il ricco segmento delle lancette

L’ingresso di Missoni anche in questo segmento ha un obiettivo preciso. Lo spiega Michele Norsa, vice presidente di Missoni e Industrial partner di Fsi (Fondo Strategico Italiano che nel giugno 2018 ha rilevato il 41,2% del brand): «Timex Group sarà in grado di esaltare le risorse creative di Missoni e insieme realizzeremo un grande progetto che ci permetterà di cogliere la straordinaria opportunità del segmento orologi per avvicinare nuovi consumatori e trasmettere loro il nostro esclusivo messaggio».