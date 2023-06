Missoni resta alle Maldive

Prosegue per tutto il 2023 la collaborazione, siglata lo scorso anno, fra il resort One&Only Reethi Rah e Missoni, nell'ambito del progetto Missoni Resort Club, con un pop up store e personalizzazioni in tutta la struttura. Sulla spiaggia, i motivi Missoni vestono il Beach Club e la postazione del DJ, mentre distribuiti in tutto il resort compaiono oggetti d'arredo, arazzi e tessuti, che tornano nella Treehouse e le quattro residenze Grand Residence, Grand Sunset Residence e Grand Water Villas. Vestono Missoni anche il chiosco dei ghiaccioli, i golf kart, le tavole da paddle e le biciclette.

7/13 9/13 Menu