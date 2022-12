Mister Ftx in cella alle Bahamas: l’accusa è di «cospirazione»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un mese dopo l’annuncio della bancarotta di Ftx, il suo fondatore, Sam Bankman-Fried (Sbf), è finito in cella. Ha trascorso in prigione la notte tra lunedì e martedì, presso il dipartimento di polizia della contea di Nassau, capitale delle Bahamas dove nel 2021 aveva trasferito la sede legale dell’exchange di criptovalute finito nell’occhio del ciclone per aver lasciato un buco potenziale da oltre 30 miliardi di dollari e circa un milione di clienti, tra utilizzatori della piattaforma e grandi investitori, rimasti con il cerino in mano.

L’arresto è stato portato a termine dopo la richiesta formale di estradizione degli Stati Uniti corroborata da un documento d’accusa sigillato, firmato da Damian Williams, procuratore del distretto meridionale del dipartimento di Giustizia di New York. Una volta prelevato dal suo attico alle Bahamas, Sbf si sarebbe mostrato collaborativo.

Le accuse penali

In base alle prime indiscrezioni le accuse penali sono pesantissime: dalla frode telematica al riciclaggio di denaro passando per cospirazione e frode in titoli. L’accusa afferma che a partire dal 2019 - anno di nascita dell’exchange che prima aveva sede ad Hong Kong - Bankman-Fried ha ideato «uno schema e un artificio per frodare» i clienti e gli investitori di Ftx, utilizzando i loro soldi per pagare spese e debiti presso il suo hedge fund di criptovalute, Alameda Research, e per effettuare sontuosi acquisti immobiliari e grandi donazioni politiche.

La causa civile della Sec

Separatamente, la Sec, l’autorità che regolamenta i mercati finanziari negli Usa, ha intentato una causa civile contro lo stesso, sostenendo di aver frodato gli investitori e utilizzato i proventi per acquistare immobili per sé e la sua famiglia. Stando alla ricostruzione della Sec, Ftx ha raccolto più di 1,8 miliardi da fondi, di cui 1,1 miliardi da circa 90 investitori con sede negli Stati Uniti, in uno «schema orchestrato per frodare gli investitori azionari», convinti che l’azienda avesse un sistema appropriato di controlli.

Il legame col crack di Luna

Al vaglio anche la manipolazione di mercato che «potrebbe aver contribuito a causare il fallimento di due importanti criptovalute la scorsa primavera». Il riferimento implicito è al crack di Luna, il token della blockchain Terra che era agganciato alla stablecoin algoritmica Ust, peggata a sua volta al dollaro. Il crack da 40 miliardi di quell’ecosistema - nei confronti del cui fondatore Do Kwon è stato emesso un mandato di cattura internazionale da parte delle autorità sudcoreane - ha innescato un primo forte scossone nel settore delle criptovalute e, soprattutto, di piattaforme di cripto-depositi. Tra questi anche BlockFi e Voyager che lo stesso Sbf aveva soccorso a suon di finanziamenti milionari vestendo l’immagine del salvatore della patria. Molte riviste internazionali - con tanto di copertina - avevano paragonato la sua azione ai salvataggi di molte banche americane effettuati nel 1907 da John Pierre Morgan, prima della nascita quattro anni dopo della Federal Reerve.