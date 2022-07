Mistica, poetica Osono sopra il borgo femminile di Triei

Triei è un borgo davvero estroso, forse perché a dirigere questo Comune posto proprio a metà tra la bianca vertiginosa Baunei e il mare indaco di Santa Maria Navarrese dove ci si imbarca anche per Cala Sisine, Mariolu, la Grotta del Fico e del Bue Marino, sono le donne. Prima ci si rifornisce di dolcetti sardi colorati e saporiti nel laboratorio di Viviana Catzola, poi del torrone al miele e mandorle di Claudio e Francesca Tangiunu: si è così pronti per dedicarsi alla salita alla Tomba dei Giganti di Osono, che si trova in una posizione davvero scenografica in cui scende giù sino al mare, e poi sale alle infinite pinete e imponenti rocce che si estendono intorno. La camera funeraria lunga dieci metri è fatta di granito e presenta la forma di un'esedra composta da monoliti. Spesso, al tramonto, le poetesse locali declamano versi aspettando la luna.

