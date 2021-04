Misura quanto sei felice: due indicatori per capire come stiamo dal World Happiness Report

3' di lettura

“La pandemia ci ricorda tutte le minacce ambientali che ci affliggono, l'urgente necessità di collaborare e le difficoltà di ottenere tale collaborazione in ogni singolo Paese e globalmente”. Jeffrey D. Sachs è il presidente di United Nations Sustainable Development Solutions network, l'ente che ogni anno pubblica il World Happiness Report. Quest'anno il rapporto ha fatto i conti con la pandemia, che ha notevolmente inficiato sul concetto di felicità, individuale e globale.

Proprio grazie alla fiducia della popolazione nei confronti della comunità, elemento che in questo momento storico ha contribuito a proteggere il benessere delle persone, la Finlandia continua a essere in testa alla classifica. L'Italia invece sale dal 28esimo al 25esimo posto, nonostante l'anno terribile trascorso.

Loading...

Tra i temi emersi dal documento e correlati al Covid, ci sono la salute mentale e il lavoro, fattori che ci allontanano dalla felicità, se non vengono bene interpretati. La prima ha subito un netto declino negli ultimi 12 mesi: nel Regno Unito, per esempio, a maggio 2020 il tasso generale di salute mentale è stato del 7,7% inferiore rispetto a quanto previsto se non ci fosse stata la pandemia. E poi il lavoro: “I lavoratori soddisfatti sono del 13% più produttivi - racconta Jan-Emmanuel De Neve, direttore del centro di ricerca sul benessere dell'Università di Oxford - La felicità non dipende dalla busta paga”, i rapporti sociali e il senso di identità sono fattori altrettanto importanti per l'individuo.

“Dobbiamo urgentemente imparare la lezione che ci ha dato il Covid - continua Sachs commentando i risultati del report - e questo significa lavorare per il benessere piuttosto che per la mera ricchezza, che sarà davvero precaria se non miglioriamo il nostro modo di gestire la sfida dello sviluppo sostenibile”.

Minacce ambientali e sostenibilità sono parole che ritornano non solo nel discorso del presidente. La natura infatti è al centro del benessere dei cittadini secondo il primo barometro internazionale sulla connessione con la natura, promosso dal Gruppo Rocher. Il sondaggio tramite la misurazione di tre indicatori - attaccamento, conoscenza, contatto con l'ambiente -, permette di stabilire proprio un punteggio di connessione dell'individuo con la natura.