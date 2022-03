Misure anti crisi, la mappa dei nuovi aiuti

Ascolta la versione audio dell'articolo

La conversione in legge del decreto Sostegni ter ha portato un nuovo pacchetto di aiuti per imprese e famiglie. Gli esperti del Sole 24 Ore approfondiscono i temi del provvedimento intrecciandoli con altre novità arrivate con il decreto per l'emergenza energia legata alla guerra in Ucraina.

Sotto esame, dunque, non solo gli aiuti contro il caro-energia, ma anche le misure su sospensione degli ammortamenti, riapertura della rottamazione cartelle, nuove scadenze fiscali, ammortizzatori sociali ed enti locali.

Gli approfondimenti e le considerazioni degli esperti del Sole 24 Ore su tutte queste novità 2022 arricchiscono il Focus di Norme & Tributi in uscita con «Il Sole 24 Ore» mercoledì 30 marzo 2022 a 50 centesimi oltre al prezzo del quotidiano.