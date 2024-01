Misure antinflazione per riempire il paniere del consumatore

I prodotti a marchio del distributore si sono mossi in direzione opposta, facendo registrare una quota di mercato pari al 32,9%, con un’ultima settimana del mese che ha superato, evento inedito nel mercato italiano, la soglia del 33%.

Questi dati suggeriscono un’ulteriore riflessione, più strutturale, circa l’organizzazione delle filiere e le abitudini dei consumatori che stanno disegnando il futuro dei consumi - ben oltre il trimestre antinflazione - e che riguardano la centralità del prodotto a marchio. Questa categoria è in crescita evidente, come sanno bene i retailer, che la mettono al centro delle loro strategie, in quanto tra gli elementi identitari più facilmente riconoscibili.

Inoltre, il private label - oltre che essere un elemento di tutela del potere d’acquisto - è anche volano di crescita per le filiere territoriali, driver per la valorizzazione dei produttori anche piccoli e generatore di valore per quelle realtà che, da sole, avrebbero difficoltà a competere sul mercato. Il tutto, poi, rafforzato dal portato di affidabilità e controllo garantito dal distributore.

La maggiore penetrazione del prodotto a marchio, comunque, non deve essere vista in contrapposizione ai prodotti di marca, che restano per la grande distribuzione e per il consumatore partner imprescindibili e primi portatori di innovazione nei prodotti. Solo la grande industria di marca, infatti, può promuovere quella sperimentazione che richiede ingenti risorse e competenze altamente specializzate prima di arrivare sugli scaffali. Sfruttare reciprocamente questi punti di forza e continuare a ragionare in ottica di miglioramento con la grande industria sono la via maestra per offrire al consumatore la varietà che chiede e dare sempre occasioni di acquisto nuove.

