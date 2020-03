Misure per famiglie, lavoratori, imprese e sanità: ecco il «pacchetto Cura Italia»

Laurea abilitante in medicina

Una disposizione specifica riguarda gli aspiranti medici. Per velocizzare il passaggio dalle aule universitarie alle corsie degli ospedali la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia diventa immediatamente abilitante per l'esercizio della professione di medico-chirurgo. Senza più rendere necessario lo svolgimento dell'esame di Stato. Una misura che secondo il ministro dell'Università, Gaetano Manfredi, «significa liberare immediatamente sul Sistema sanitario nazionale l'energia di circa diecimila medici fondamentale per far fronte alla carenza che lamentava il nostro Paese».

Alberghi requisibili

Come intervento straordinario il provvedimento contempla la possibilità per il capo della protezione civile di requisire «in uso o in proprietà da ogni soggetto pubblico o privato» pltre ai presidi sanitari e medico chirurgici anche «beni mobili di qualsiasi genere», a partire dai macchinari e dalle altre dotazioni per le terapie intensive. Anche le strutture sanitarie private, se necessario, dovranno mettere a disposizione locali e personale sanitario. I prefetti potranno requisire alberghi per ospitarvi chi deve fare la quarantena e non può restare a casa.

MISURE PER LE FAMIGLIE

Congedo genitori

Arriva il congedo straordinario per i genitori che a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza coronavirus sono a casa per prendersi cura dei figli. I beneficiari della norma sono i lavoratori dipendenti e i collaboratori con figli fino a 12 anni: possono chiedere all’Inps il congedo con un limite massimo di 15 giorni per famiglia. Il congedo può essere chiesto per un periodo continuativo o essere spezzettato tra i genitori e può essere retroattivo ovvero chiesto a partire dal 5 marzo, la data a partire dalla quale sono state chiuse le scuole.

È prevista un’indennità pari al 50% della retribuzione (50% del reddito giornaliero per i giorni chiesti per i collaboratori). Se si è già chiesto il congedo parentale (senza retribuzione o quello con un’indennità pari al 30% della retribuzione per chi ha figli fino a sei anni) questo sarà convertito nella nuova misura. Per questo congedo è prevista la contribuzione previdenziale figurativa che non c’è invece per il congedo parentale normale senza retribuzione. Non sarà conteggiato nel limite massimo previsto per il congedo parentale per la cura dei figli fino a 12 anni (sei mesi per ogni genitore con un limite complessivo di 11 se il padre ne utilizza almeno tre).